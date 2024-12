Könyv jelent meg a kalandos életű futball-legendáról, Nyers Istvánról

Hatalmas érdeklődés mellett mutatták be Csillag Péter Nyers István – A világcsavargó Inter-gólkirály című, a Rézbong Kiadó gondozásában megjelent könyvét a fővárosi Karinthy Szalonban. A beszélgetést Somogyi Zsolt, lapunk munkatársa moderálta, aki a nyakában fekete-kék sállal hirdette érzelmi kötődését az Internazionaléhoz, amelynek színeiben az idén száz éve született Nyers István a legnagyobb sikereit érte el 1948 és 1954 között két olasz bajnoki címmel, olasz gólkirálysággal.

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője és a könyv kiadását a Nagy Béla-program révén támogató Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) elnöke bevezetőjében felidézte, milyen hosszadalmas nyomozás után sikerült 2004-ben a Képes Sportnak a magyar sajtóban elsőként a nyomára bukkannia a Szabadkán visszavonultan élő egykori balszélsőre, akinek időskori életéről még az Internél sem tudtak semmit. Budai Miklós, lapunk azóta már nyugalmazott kollégája ráakadt egy forró nyomra a telefonkönyv segítségével, Szabadkán pedig a taxisofőrnek már elég volt annyit mondani: az „olasz Pista bácsihoz” kérik a fuvart – így húsz évvel ezelőtt megszülethetett az első nagy cikk Nyers István pályafutásáról és életéről.

Csillag Péter pedig 2015-ben ihletet kapott, hogy az életmű fehér foltjait eltüntesse, a kérdőjeleket ponttá vagy felkiáltójellé alakítsa. Kétszer elutazott ő is Szabadkára, ahol a 2005-ben elhunyt volt klasszissal már nem találkozhatott, de annak második feleségétől rendkívül értékes dokumentumokhoz és képanyaghoz jutott, amelyek ékességei a könyvnek is. Kutatott Rómában (ahol 1954 és 1956 között futballozott), Bolognában és Franciaországban is, ahol egyébként született 1924. március 25-én Nyers István, és ahol a Stade Francais csapatában játszott is.

Jelen volt a könyvbemutatón Nyers István unokatestvére, Ádámné Márkus Irén (akinek az édesapja a főhős édesanyjának a testvére volt) is, ő elmondta, hogy a legendás futballistával már csak akkor tudott találkozni, amikor az nagybeteg volt, korábban ők sem tudták, hol él.

„Nagyon meghatódtam, hogy születésének századik évfordulóján így megemlékeznek egy Magyarországról ilyen régen elszármazott emberről. Amikor megszülettem, ő már nem volt Magyarországon, de tudom, hogy édesapámnak ő volt az eszményképe” – mondta Ádámné Márkus Irén, aki Nyers István rokonainak sorsáról is mesélt.

Méltatta a könyvet és annak főszereplőjét a délvidéki Tóthfaluban található Nyers István Labdarúgó Akadémia alapítója, Utasi Jenő atya is, és a könyvbemutató kedvéért Budapestre utazott Olaszországból Massimiliano Martini, a római kiadású sportnapilap, a Corriere dello Sport újságírója is, aki óriási tisztelője Stefano Nyersnek (ahogy az olaszok hívták), és elmondta, hogy „Hontalannak” is becézték a különös magyart, aki a hazájába sokáig nem térhetett haza, és bár lehetett volna, mégsem lett soha olasz állampolgár.