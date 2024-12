Megjelent a Sport 2024 évkönyv!

A MOB elnöke, Gyulay Zsolt emlékeztetett rá, hogy 1988 óta jelenik meg minden év végén az idén értelemszerűen Sport 2024 címen piacra kerülő kötet, amely négyévente aranyszínű borítót kap, emlékeztetve arra, hogy olimpiát is rendeztek a mögöttünk hagyott esztendőben.



A párizsi hősök közül az öttusázó Gulyás Michelle, és a férfi párbajtőrcsapat három tagja, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid és Siklósi Gergely tisztelte meg jelenlétével az eseményt, akiket aztán a végén még a Mikulás is megajándékozott – természetesen nem virgáccsal, hanem szaloncukorral – a helyszínen, a Centrál Kávéházban. Siklósi foglalta össze a sportolók véleményét a kiadványról: „Aki ebbe bekerül, az a sporttörténelem részévé válik.”

Siklósi Gergely, Gulyás Michelle, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid (Fotó: Szabó Miklós)

Az immár 11 éve a kiadványt szerkesztő Amler Zoltán, lapunk korábbi szerkesztője elmondta, hogy természetesen a párizsi olimpia eseményein volt a fő hangsúly, de sok más sportág és sportesemény is helyet kapott a könyvben, amelynek szerzői között a Nemzeti Sport számos munkatársa is megtalálható.



A kiadvány a Magyar Sportújságírók Szövetségének Nagy Béla-programja támogatásával jelenhetett meg, az MSÚSZ képviseletében Csisztu Zsuzsa alelnök köszöntötte a megjelenteket, majd immár az AIPS alelnökeként három kollégának, Ághassi Attilának (Telex), Csurka Gergelynek (Nemzeti Sport) és Szalmás Péternek (MOB) az AIPS emléklapját is átadta abból az alkalomból, hogy mindhárman legalább tíz olimpiáról tudósítottak. Azért most kapták, mert Párizsban, a szervezet centenáriumi ünnepségén nem mindegyikük tudta átvenni az oklevelet, s a közös kép most, a sportévkönyv bemutatóján készülhetett el.