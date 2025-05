Újabb fontos szakember hagyja el a Hertha BSC-t – sajtóhír

A sportlap szerint Timon Pauls maga határozott úgy, hogy elhagyja a Herthát, és elfogadja a szintén másodosztályban érdekelt Karlsruher SC ajánlatát, ahol feljebb léphet a ranglétrán, hiszen sportigazgató lesz.

Pauls korábban a Bayern München akadémiáján és az Augsburg játékosmegfigyelőjeként is tevékenykedett, 2023-ban került a Herthához, a fejezet azonban most, úgy tűnik, hogy véget ért. Ebben az idényben egyébként már két kulcsfigura is elhagyta a klubot: húsvétkor Andreas Neuendorf klubigazgató, pár nappal később Thomas Herrich ügyvezető döntött önként a távozás mellett.

A Bild szerint az ifjabb Dárdai Pált és Dárdai Mártont is foglalkoztató együttes szerette volna, ha Pauls marad a csapatnál, olyannyira, hogy technikai igazgatónak is kinevezték – a szakember azonban inkább a távozás mellett tette le a voksát.

A Herthának mindenesetre nem ártana gyorsan megtalálnia Pauls utódját, a csapat ugyanis a szétesés küszöbén áll: a 19 éves Ibrahim Maza a Leverkusenhez igazol, és az idén remek teljesítményt nyújtó Fabian Reese is erőteljesen fontolgatja, hogy a Bundesligába vagy egy másik külföldi csapathoz szerződik.

A berliniek az utolsó forduló előtt a 11. helyen állnak a német másodosztályban, és legjobb esetben is csak a tizedik pozíciót szerezhetik meg.