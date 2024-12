Megszerezte első győzelmét a Bochum a Bundesliga mostani kiírásában

Továbbra is első győzelmére készült a Bundesliga jelenlegi kiírásában a Bochum, amelynek ehhez ideális ellenfélnek ígérkezett a Heidenheim, mivel a vendégcsapat az előző hat bajnokiját elveszítette, és az előző három Konferencialiga-meccsén is csak egy pontot szerzett, ráadásul nemrég kiesett a Német Kupából a Herthával szemben. Harapósabb is volt a hazai együttes már a találkozó elejétől kezdve, és a 6. percben megszerezte a vezetést, amikor Ibrahima Sissoko jobbról beadott, Moritz Broschinski pedig 11 méterről, kapásból a bal alsóba lőtt. A félidő vége előtt nem sokkal növelte előnyét a vendéglátó, Tim Oermann átadása után Matús Bero 15 méterről lőtt a kapuba.

Hamar szépíthetett volna a szünet után a Heidenheim, ám Mathias Honsak tiszta helyzetben, 15 méterről csúcsán fölé vágta a labdát. Ezt követően is mentek előre a vendégek, azonban a „kékek” kontráiban több veszély volt – az egyik legnagyobb lehetőség Bero előtt adódott, viszont ziccerben a jobb kapufa mellé lőtt. A folytatásban is az volt a kérdés, megszerzi-e harmadik találatát a sereghajtó Bochum, és csak lesgólig jutott, de a győzelemnek így is örülhetett, amivel megduplázta eddigi pontjai számát. 2–0

NÉMET BUNDESLIGA

15. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bochum–Heidenheim 2–0 (Broschinski 6., Bero 38.)

Később

17.30: Wolfsburg–Borussia Dortmund (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Bayer Leverkusen–Freiburg 5–1 (Schick 45+1., 67., 74., 77., Wirtz 51., ill. Grifo 55.)

Eintracht Frankfurt–Mainz 1–3 (Kristensen 75., ill. Kaua Santos 15. – öngól, Nebel 27., 58.)

Kiállítva: Amiri (21., Mainz)

Hoffenheim–Borussia Mönchengladbach 1–2 (Kramaric 58. – 11-esből, ill. Sander 23., Pléa 61.)

Holstein Kiel–Augsburg 5–1 (Rosenboom 12., Harres 32., 35., Macsino 39., 90+1., ill. Claude-Maurice 5.)

Werder Bremen–Union Berlin 4–1 (Grüll 13., 17., Weiser 45., Stage 87., ill. Schäfer 23.)

VfB Stuttgart–St. Pauli 0–1 (Eggestein 21.)

Pénteken játszották

Bayern München–RB Leipzig 5–1 (Musiala 1., Laimer 25., Kimmich 36., L. Sané 75., A. Davies 78., ill. Sesko 2.)