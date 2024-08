Német Kupa: ifjabb Dárdai Pál gólpasszt adott, kiütötte ellenfelét a Hertha

Két szebb napokat látott, a Bundesliga élvonalát is megjárt együttest sorsoltak össze a Német Kupa legjobb 64 csapata között: a jelenleg a másodosztályban szereplő Hertha a harmadosztályú Rostock vendége volt.

A fővárosiak az első félidő hajrájában szerezte meg a vezetést Derry Scherhant révén, de egy perccel a második félidő kezdete után egyenlített a Rostock. A következő Hertha-gólra a 66. percig kellett várni, Ibrahim Maza talált be a hazai csapat kapujába. A hajrában pedig beindult a berlini henger: Marten Winkler és Florian Niederlechner is betalált, utóbbi ráadásul kétszer. A gólokból a 84. percben Haris Tabakovic helyére pályára küldött ifjabb Dárdai Pál is kivette a részét: Niederlechner első találatánál az ő nevéhez fűződött a gólpassz, míg a másodiknál tőle indult az akció.

Dárdai Márton is lehetőséget kapott a meccsen, a 87. percben a harmadik gólt szerző Winkler helyett állította be edzője.

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Saarbrücken (III.)–Nürnberg (II.) 1–1 – 11-esekkel 3–5

Viktoria Berlin (IV.)–Augsburg 1–4

Bremer SV (IV.)–Paderborn (II.) 0–4

Hildesheim (V.)–Elversberg (II.) 0–7

Regensburg (II.)–Bochum 1–0

Hansa Rostock (III.)–Hertha BSC (II.) 1–5

Teutonia Ottensen (IV.)–Darmstadt (II.) 1–3

Sandhausen (III.)–1. FC Köln (II.) 2–3 – h.u.

KÉSŐBB

18.00: Dynamo Dresden (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)

18.00: Lotte (IV.)–Karlsruhe (II.)

18.00: Meppen (IV.)–Hamburg (II.)

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Aalen (V.)–Schalke (II.) 0–2

Villingen (IV.)–Heidenheim 0–4

Greifswald (IV.)–Union Berlin 0–1

Ingolstadt (III.)–Kaiserslautern (II.) 1–2

Essen (III.)–RB Leipzig 1–4

Osnabrück (III.)–Freiburg 0–4

Aachen (III.)–Holstein Kiel 2–3

Arminia Bielefeld (III.)–Hannover (II.) 2–0

Lübeck (IV.)–Borussia Dortmund 1–4

Erzgebirge Aue (III.)–Mönchengladbach 1–3

Schott Mainz (V.)–Fürth (II.) 0–2

Hallescher FC (IV.)–St. Pauli 2–3 – h. u.

Wehen Wiesbaden (III.)–Mainz 1–3 – h. u.

Würzburger Kickers (IV.)–Hoffenheim 2–2 – 11-esekkel 3–5

SSV Ulm 1846 (II.)–Bayern München 0–4