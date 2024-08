Bundesliga: Orbánt kiállították; Bénes góljával egyenlített az Union Berlin

FREIBURG–STUTTGART

Az előző idény ezüstérmese, a Stuttgart a 2. percben megszerezte a vezetést Ermedin Demirovic félollós góljával, és időbe telt, mire a Freiburg felocsúdott a kezdeti sokkból. A félidő közepén megejtett ivószünet után átvették az irányítást a hazaiak, és Lukas Kübler távoli, lapos lövésével egyenlítettek. Alaposan visszaesett a vendégek teljesítménye, a szünet után bajba is kerültek. Előbb az 54. percben Doan Ricu lőtt pókfocis gólt, majd Kübler ismét betalált, ezúttal Vincenzo Grifo szöglete után fejelt a kapuba. Sallai Roland a 72. percben állt be, majd két perccel később 20 méterről a jobb felső sarok mellé tekert. A magyar válogatott támadó a későbbiekben is aktív volt, de újabb gólra már nem volt szüksége a Freiburgnak, amely összességében magabiztos győzelmet aratott. 3–1

LEIPZIG–BOCHUM

Mindkét magyar kezdőként lépett pályára a Bochum ellen, de a lipcseiek nem nagyon bírtak a vendégekkel. Az 59. percben tört meg a jég, a norvég Antonio Nusa kisebb kavarodás után 14 méterről a kapuba bombázott. A 84. percben emberhátrányba került a Leipzig, ráadásul Willi Orbánt állította ki a játékvezető: a holland Myron Boadu gólhelyzetben kilépett, a magyar válogatott védő pedig – aki legutóbb a 2017–2018-as idényben kapott piros lapot – 20 méterre a kaputól hátulról buktatta. A hazaiak kihúzták a meccs végét, és megszerezték a három pontot – Gulácsi Péter kapott gól nélkül hozta le a találkozót. 1–0

AUGSBURG–WERDER BREMEN

Felix Agu a 12. percben vezetést szerzett a Werdernek, majd Elvis Rexhbecaj pár perc múlva egyenlített, amikor 28 méterről kilőtte a bal felső sarkot. A 35. percben már az Augsburg volt előnyben Samuel Essende fejes góljával egészen addig, míg a második félidőben Justin Njinmah szintén fejjel eredményes volt, így ismét döntetlen volt az állás. A 69. percben Samuel Essende újfent betalált, de nem örülhettek a hazaiak, mert a VAR segítségével a játékvezető kezezés miatt visszavonta a találatot. Az Augsburg még kezezés miatt majdnem kapott egy tizenegyest, de mivel erre nem került sor, be kellett érnie a döntetlennel. 2–2

HOFFENHEIM–HOLSTEIN KIEL

Szalai Attila a kispadról nézte végig, ahogy csapattársa, Andrej Kramaric mesterhármast szerez. A horvát támadó a meccs elején 10 méterről volt eredményes, majd egy tizenegyest értékesített, a hajrában pedig egy kipattanót lőtt a kapuba. Azért a hazai találatok között az újonc is betalált, kétszer is szépíteni tudott – Alexander Bernhardsson fejjel szerzett gólt, Macsino Suto pedig 10 méterről lőtt a jobb alsóba –, de a Hoffenheim legyőzte az Andu Kelati egy percen belül begyűjtött két sárga lapja miatt a 82. perctől tíz emberrel játszó Bundesliga-újonc Kielt. 3–2

MAINZ–UNION BERLIN

Az Union Nadiem Amiri szabadrúgásból elért gólja után hátrányba került a második félidő elején. A 72. percben Schäfer András helyett pályára lépett a Hamburgtól szerződtetett Bénes László, aki nyerő cserének bizonyult, a felvidéki középpályás az első unionos tétmeccsén gólt szerzett: egy átvétel után kapura fordult, és 19 méterről kilőtte a kapu bal oldalát. Ez a találat egy pontot ért a fővárosiaknak Mainzban, igaz, Bénesnek még akadt helyzete a hajrában, de újabb gólt nem tudott szerezni. A meccs képét tekintve igazságos eredmény született. 1–1

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Augsburg–Werder Bremen 2–2 (Rexhbecaj 16., Essende 35., ill. Agu 12., Njinmah 58.)

Freiburg–VfB Stuttgart 3–1 (Kübler 27., 61., Doan 54., ill. Demirovic 2.)

Hoffenheim–Holstein Kiel 3–2 (Kramaric 6., 37., 87. – az elsőt 11-esből, ill. Bernhardsson 63., Macsino 89.)

Kiállítva: Kelati (82., Kiel)

Mainz–Union Berlin 1–1 (Amiri 53., ill. Bénes 74.)

RB Leipzig–Bochum 1–0 (Nusa 59.)

Kiállítva: Orbán (84., Leipzig)

Később

18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

VASÁRNAP

15.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

17.30: St. Pauli–Heidenheim (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Borussia Mönchengladbach–Bayer Leverkusen 2–3 (Elvedi 59., Kleindienst 85., ill. Xhaka 12., Wirtz 38., 90+11.)