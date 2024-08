Bundesliga: a legifjabb Dárdai csak a saját útját akarja járni Wolfsburgban

A Dárdai család helyzetéről

„Remélem, hogy szerinte (Dárdai Pál szerint – a szerk.) én vagyok a legtehetségesebb, de azt hiszem, valamennyiünket tehetségesnek tart, és nagyon büszke arra, hogy mindhárom fia futballozik – kezdte a klubhonlapnak adott interjút Dárdai Bence. Valójában nálunk minden a fociról szólt, legyen az a kertben vagy a házban. Általában a bátyáimmal játszottam, és eleinte még gyakran veszítettem, mivel ők nagyobbak voltak. De ez is csak növelte a kitartásomat. Természetesen nagyon nehéz volt elhagyni Berlint, mivel sok évet húztam le ott, de úgy vélem, itt volt az ideje, hogy új útra lépjek. És ezt az utat most itt, a Wolfsburgnál találtam meg. Az első napok, és most már az első hetek is nagyszerűek voltak, tényleg jól érzem magam itt.”

A testvéreiről

„Szerintem én más vagyok, mint ők. Csak a saját utamat akarom járni, és majd meglátjuk, hogy az merre visz. A Wolfsburgnál pedig úgy gondolom, hogy nagyon jól be tudom járni ezt az utat.”

Arról, hogy miért a Wolfsburg mellett döntött

„Nagyon jókat beszélgettem a vezetőséggel, és rögtön remek benyomásom alakult ki a klubról is az infrastruktúráról. Például az edzőpályáról, vagy a VfL-központról. Mindezek jó kilátásokat jeleztek számomra a következő évekre, és viszonylag gyorsan világossá vált számomra, hogy a Wolfsburg nagyon jó választás. Szerepet játszott még a döntésemben a családom közelsége is. Berlinbe csak ötven perc az út vonattal, ami kiemelkedően jónak számít.”

Arról, hogy a magyar vagy a német válogatottban akar-e szerepelni

„Még van egy kis időm, hogy meghozzam ezt a döntést. Fiatal vagyok, sokat játszhatok még az utánpótlás-válogatottakban. Ha majd valamikor eljön az ideje, akkor választani fogok az egyik vagy a másik lehetőség közül.”

A nyári edzőtáborról

„Nagyon jó móka volt, remek körülmények között készülhettünk. A felkészülés során természetesen minden nagyon megerőltető, de ez normális. Örülök neki, hogy hamarosan kezdődik az idény.”

A közelgő debütálásról a Bundesligában

„Nem helyezek nyomást magamra. Csak futballozni szeretnék, és mindenekelőtt egészséges akarok maradni. Persze szeretnék minél többet játszani. A felkészülés során már mindent megmutattam, és bízom benne, hogy ez játékpercekben is megtérül majd a Bundesligában. De ahogy mondtam, nem stresszelem túl magam, játszani akarok és jól érezni magam. És persze visszatérni európai porondra a VfL-lel.”

Erősségei, gyengeségei

„Erősségeim közé tartozik a pálya áttekintése és a passzjáték. Alapvetően minden nap tudok fejlődni, és a gyenge bal lábamon még mindenképpen dolgoznom kell. És ezt természetesen a szükséges passz- vagy lövőgyakorlatokkal teszem meg.”