Dárdai nem elnökjelölt, hanem játékosmegfigyelő lehet a Herthánál – sajtóhír

Korábban portálunkon is megírtuk, hogy a német Kicker szerint Dárdai Pál is versenybe száll a Hertha BSC elnöki pozíciójáért. A lap úgy tudja, az indulási pályázatot augusztus 15-ig kell benyújtani, az elnökválasztás november 17-én lesz.

Sokat nem kellett várni azonban a hír cáfolatára sem, pénteken ugyanis a Bild már arról számolt be, hogy Dárdai nem száll harca a berlini klub elnöki tisztségéért, már csak azért sem, mert nem felel meg a követelményeknek. Az egyik ilyen követelmény a klub alapszabályában, hogy az elnökjelöltnek a választásokat megelőzően legalább tizenkét hónapig a klub bejegyzett tagjának kellett volna lennie, márpedig Dárdai nem felel meg ennek feltételnek, így eleve szóba sem jöhet a jelöltsége.

Az azonban igaz a Bild szerint, hogy a legutóbb a Herthát vezetőedzőként irányító Dárdai egy új pozíciót fog majd betölteni: a lap úgy tudja, hogy a klublegenda játékosmegfigyelőként kap majd munkát Berlinben, ahol a kelet-európai részleg szemmel tartása lesz majd a feladata.

Ez a feladatkör pedig első hallásra is jobban passzolna Dárdaihoz, aki egy korábbi nyilatkozatában azt mondta: az edzősködés után szeretne többet utazgatni a feleségével, de közben a nemzetközi futball történéseit is követné. Márpedig a játékosmegfigyelői munka tökéletes összhangban lenne Dárdai vágyával, hiszen amellett, hogy munkája részeként fiatal tehetségeket figyelhetne meg mérkőzéseken, járulékosan a világot is bejárhatná.