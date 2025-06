Simon Krisztián: Nincs hiányérzetem; 45 év után magyar az űrben!

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

Visszavonult, de Újpesten maradna Simon Krisztián. A volt válogatott szélsővel Somogyi Zsolt beszélte át három térdsérüléssel terhelt pályafutása legfontosabb mérföldköveit, azt, hogy hová juthatott volna a hosszú kihagyások nélkül, hogy a kisfia mit szólt a döntéshez, és hogy milyen munkakörben képzeli el magát a jövőben a lila-fehéreknél.

Kapu Tibort és csapatát végre fellőtték az űrbe. Kétoldalas összeállításunkban a lélekemelő szerdai eseményeket éppúgy feldogozzuk, mint Gyurta Dániel szerepét a magyar úrhajós felkészítésében, Kapu Tibor igencsak megsüvegelendő sportmúltját, no meg azt, hogy Fucsovics Mártonnal egy osztályba jártak. Címlapsztori a Farkas Bertalan-utódról.

Németh András a 2. Bundesligából Felcsútra igazolt. A válogatott csatár elmondta, hogy elsősorban az őt kitartóan ostromló Hornyák Zsolt vezetőedző és az európai kupaindulás lehetősége vonzotta, no meg az is, hogy ha jól teljesít, Marco Rossi bizalmába is újra beférkőzhet…

Kari Brattset a Győr sikereiről. A BL-győztes beálló nem volt mindig BL-győztes beálló, sőt közepes szélsőként kezdte, de kinőtte, és ma már posztja egyik legjobbja, aki például Heidi Lökétől is sok mindent ellesett. A kritikus meccshelyzetekről pedig részletesen elmondta, hogy mikor van helye az improvizációnak, és mikor kell a biztosat játszani.

Rabb Krisztián lassan már elhiszi, ami vele történik. Az Európa-bajnoki címét megvédő férfi kardcsapat friss befejező emberével nagyot fordult tavaly óta a világ, olyannyira, hogy a genovai pástról lejőve mindjárt a hamarosan kezdődő tbiliszi vb járt az eszében. Kovács Erika interjúja.

