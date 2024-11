Női Barca-kupa Budapesten – jászberényi győzelemmel

Kovács Barnabás nagykövet, volt barcelonai főkonzul kezdeményezésére a Barca Academy Hungary és Barca Academy Hungary Alapítvány a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével, hagyományteremtő céllal rendezte meg az I. Női Barca-kupát. Az ország különböző pontjairól érkeztek utánpótláscsapatok a tornára, melynek védnöke a televíziós műsorvezető, Berkesi Judit volt.

A legmesszebbről, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, a Nábrádi Református FC érkezett, de részt vett a tornán többek között a Felzárkózó Települések Válogatottja, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat SE (MMSZSE), Budapestről a Budafoki LC, vagy éppen a Jászságból a TSE Jászberény. A tornát a Jászberény nyerte meg, a döntőben a Budafokot legyőzve. A gólkirály Vince Vanda (Jászberény), a legjobb játékos Kasza-Kovács Flóra (Budafok), a legjobb mezőnyjátékos Nagy Karolina (MMSZSE) lett.

„A női labdarúgás folyamatosan fejlődik, a lányok sportágba integrálásában szeretnénk példamutatóan eljárni, a Barca Academy Hungary Alapítvánnyal karöltve ezért is szeretnénk számukra is hasonló körítéssel felvértezett tornát szervezni, és ahogy a fiúknál, itt is hamarosan nemzetközivé tenni az eseményt” – nyilatkozta a szervezők közleményében Balogh Barna, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója.