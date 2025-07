Igazolt a Kazincbarcika; meglepő helyen köthet ki Kyle Walker; megsértődött a Barcelona – pénteki transzferhíradó

A LEGFONTOSABB DÉLELŐTTI ÉS KORA DÉLUTÁNI TÖRTÉNÉSEK

Fabrizio Romano közölte, hogy az argentin Gabriel Heinze veszi át a már a Parmánál vezetőedző Carlos Cuesta helyét az Arsenal edzői stábjában. Mikel Arteta már tavaly is megpróbálta a klubhoz csábítani Heinzét, akit most sikerült meggyőzni a munkáról. Az „ágyúsok” bejelentették, hogy felbontották Tomijaszu Takehiro szerződését.

Nemcsak Rodrygo, hanem Endrick is távozhat Madridból: a Cope értesülése szerint Endrick a családjával és az ügynökségével együtt jelezte a Real Madridnak, hogy a játékos adott esetben nyitott a klubváltásra.

Az Athletic Club hivatalosan bejelentette, hogy megegyezett Nico Williamsszel szerződésének meghosszabbításáról. A 21 éves szélső új szerződése 2035-ig szól. Williams első számú kérője, az FC Barcelona megsértődött, és ennek következményeként Luis Díazzal vagy Marcus Rashforddal erősíthet.

A labdarúgó NB II-ben szereplő Budapest Honvéd a saját hivatalos oldalain jelentette be, hogy szerződtette Gyurcsó Ádámot.

KÉSŐ DÉLUTÁNI ÉS ESTI TÖRTÉNÉSEK:

Délután három NB I-es klub is új érkezőt jelentett be. A 32-szeres ír válogatott Callum O'Dowda a Cardiffból igazolt a Ferencvároshoz, Nagy Zsombor érkezését hivatalosan is bejelentette a Zalaegerszeg, míg a Kazincbarcika szerződtette Trencsényi Bencét a harmadosztályú Tiszafüredtől. Az NB II-ben az Ajka Kirchner Krisztiánt, míg a Karcag Vida Mátét jelentette be.

A Premier Leauge-ben a Newcastle United bejelentkezett Anthony Elangáért, az Everton pedig egy évvel hosszabbított Michael Keane-nel. A Manchester City 35 éves angol védője, a legutóbbi idényt a Milannál töltő Kyle Walker ötmillió fontos üzlet keretében a Burnleynél köthet ki. A másik manchesteri csapatnál, a Unitednél Rashford mellett Antony, Garnacho, Malacia és Sancho is távozna. A klub megengedte, hogy a játékosok csapatot keressenek maguknak.

Olaszországban a Como az AZ 19 éves jobbszélsőjét, Jayden Addait szerződtette, míg a Juventus a Lille-től távozó Jonathan Davidre csapott le. A több nagycsapatnál megforduló Philippe Coutinho végleg távozik Európából, kölcsönszerződés után végleg a Vasco da Gamához igazolt.

A LEGFONTOSABB ÁTIGAZOLÁSI HÍREK ÉS PLETYKÁK PERCRŐL PERCRE