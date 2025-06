Darwin Núnezt olasz csapat viheti, a Leverkusen is igazolna a Pooltól; folytatódott a Gyökeres-saga

Klubvilágbajnokságot igen, vb-t vagy Eb-t nem rendeznek ezen a nyáron, viszont a futballszurkolók számára így sem lesz izgalommentes ez az időszak, hiszen ezerrel pörögnek az átigazolási hírek, pletykák, bejelentések. Csütörtökön több hír is a Liverpoolhoz kapcsolódott, ugyanis Darwin Núnez és Jarell Quansah távozhat, míg Florian Wirtz orvosin vesz részt. Viktor Gyökeres és Nico Williams kapcsán is történtek fejlemények – az Arsenal nem előbbi játékos, hanem Martín Zubimendi megszerzéséhez került közelebb. A hazai piacon igazolt az Újpest és az MTK, Debrecenben újabb távozó akadt, de volt mozgás az NB II-ben is.

EZ TÖRTÉNT CSÜTÖRTÖKÖN AZ ÁTIGAZOLÁSI PIACON Rögtön egy meglepő hírrel indult a csütörtök reggel, miután kiderült, hogy Viktor Gyökerest felajánlották a Real Madridnak. Az Atlético Madrid szélsője, Ángel Correa a mexikói Tigresben köthet ki, miközben Nico Williams újabb lépéssel közelebb került a Barcelonához. A Juventus az idény második felében látottak alapján ismét kölcsönvenné Randal Kolo Muanit, míg Gian Piero Gasperini az Atalanta után a Romába csábítaná Wesley-t a Flamengótól. S ha már Juventus: évi 13 millió euró sem győzte meg Viktor Gyökerest arról, hogy az olasz klubot válassza egy esetleges angliai ajánlat helyett. Edin Dzeko már orvosin van a Fiorentinánál, Florian Wirtz pedig a Liverpoolnál. Az Inter Sebastiano Espositót cserélné el a Parmával Ange-Yoan Bonnyra, míg Thomas Partey továbbra sem tudott megegyezni lejáró szerződése meghosszabbításáról az Arsenallal, amely viszont úgy tűnik, Martín Zubimendit tényleg megszerzi, méghozzá több mint 60 millió euróért. A Chelsea szélsőt keres, a Paks elleni El-párharcra készülő CFR az olasz harmadik vonalból igazolt belső védőt, míg a Bayer Leverkusen a liverpooli Jarell Quansah-val pótolná a távozó Jonathan Tah-t, s úgy hírlik, egyre közelebb az egyezség, akárcsak Abdoulaye Faye kapcsán a BK Häckennel. A Pool elengedheti Darwin Núnezt is, akinek a megszerzésén a Napoli dolgozik serényen. Edzői fronton eldőlt, hogy Carlos Cuesta veszi át a Parma irányítását, Topolyán kinevezték a holland-bosnyák Darije Kalezicet. Emellett a Juve Stabia élére Ignazio Abate került, míg a Catanzaro kispadjára Alberto Aquilani ült le, Sao Paulóban pedig az argentin Hernán Crespo tért vissza a kispadra. A hazai piacon a Nyíregyházától elköszönő Ronaldo Deaconu új csapatával indult a nap, majd a DVTK-tól távozó Valdas Dambrauskas esetleges új célpontjáról is szó esett. Fehérváron komoly keretátalakítás várható, míg a szerdai nyolc labdarúgó után Ferenczi János is elköszönt a DVSC-től, aki Csíkszeredán folytathatja pályafutását. A szintén búcsúzó Megyeri Balázs sem marad sokáig csapat nélkül, a rutinos kapust az ETO FC Győr szerződtetheti. A Ferencvárost összeboronálták a 42-szeres elefántcsontparti válogatott Ghislain Konannal, Gróf Dávid szerződéshosszabbítása hivatalossá vált, míg a zöld-fehérek kispadján pályaedzőcsere történt – Rory Delap helyére Stephen Glass érkezett. Diósgyőrbe Mucsányi Márk jöhet, miközben Bright Edomwonyi ingyen távozik. A Kecskemét Felcsútról szerződtet 18 éves védőt Szűcs Szilárd személyében, míg az MTK-ban játszó Molnár Rajmundra a Besiktas vetett szemet. A fővárosi kék-fehérekről biztosan távozik Hei Viktor és Zuigeber Ákos – utóbbi a Honvédhoz ment –, érkezett viszont Átrok Zalán a kispestiektől, s Bévárdi Zsombor szerződtetése is a küszöbön áll. Az Újpest pedig csatárt igazolt, a szlovén Aljosa Matko az NK Celjétől érkezett. A lila-fehérekhez kapcsolódó hír még, hogy a klub korábbi kapusa, Marko Dmitrovics a Leganéstől az Espanyolhoz szerződött. Az NB II-ben a Szeged-Csanád Grosics Akadémia négy labdarúgó távozását jelentette be, valamint közölte, három kölcsönjátékos visszatér klubjához, miközben a Budafok szélsőt igazolt. Érdemes megemlíteni Szimeon Petrov helyzetét is: a Slask Wroclawtól kölcsönvett bolgár bekket ugyan kivásárolta a Fehérvár, de vélhetően tovább is passzolja őt a CSZKA Szófiának. A LEGFONTOSABB ÁTIGAZOLÁSI BEJELENTÉSEK ÉS PLETYKÁK PERCRŐL PERCRE