Komáromi György hazatérhet, ezek a klubok érdeklődnek iránta – NS-infó

Ugyanakkor, mint korábban is jeleztük, az NB I-ből is több klub érdeklődik Komáromi iránt és most úgy tűnik, jó eséllyel itthon folytathatja a pályafutását.

Az érdeklődők között van korábbi klubja, a Puskás Akadémia, valamint az Újpest FC, a DVTK és a DVSC is.

Komáromi tavaly júliusban szerződött a Mariborhoz a Puskás Akadémiától, ahol – a korosztályos csapatokat is beleértve – 2015 óta szerepelt. A szlovén klub színeiben 26 hivatalos találkozón csupán egyszer volt eredményes.

A 23 éves támadó pályára lépett a Paks elleni csütörtöki Konferencialiga-selejtező-visszavágón is, a 75. percben csereként küldte pályára edzője.