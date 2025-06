Bejelentette új csapata Valdas Dambrauskas érkezését

Korábban már beszámoltunk róla, pénteken pedig hivatalossá vált, hogy Valdas Dambrauskas ül le a Sabah FK kispadjára – szúrta ki a csakfoci.hu.

A litván szakember február 26-án vette át a Diósgyőr irányítását, miután a vezetőség menesztette Vladimir Radenkovicsot, majd a vezetésével 12 bajnokin háromszor nyert a DVTK, négyszer játszott döntetlent, valamint ötször kikapott. A 48 éves edző június 12-én kérte szerződése felbontását, amit a piros-fehérek el is fogadtak, és a magyar klub azóta már be is jelentette, hogy Radenkovics visszatér a DVTK-hoz.

A Sabah az ötödik helyen zárt az azeri Premier League-ben, és a honi kupa megnyerésének köszönhetően indulhat az Európa-liga első selejtezőkörében, ahol a Celje lesz az ellenfele. Dambrauskas a korábbi orosz válogatott védőt, Vaszilij Berezuckijt váltja a kispadon.