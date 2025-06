A Paks El-ellenfele legyőzte a Slovant

A kolozsváriak hét új igazolása közül egyedül a legutóbbi szerzemény, a moldovai válogatott Daniel Dumbravanu volt kezdő, szünet után pedig csereként pályára lépett a horvát Antonio Bosec, a koszovói Drilon Islami és az észak-macedóniai Marko Gjorgjievszki is. A szlovákiai U21-es Európa-bajnokságon szerepelt három CFR-játékos közül csak Hindrich Ottó védett, Matei Ilie és a Superliga gólkirálya, Louis Munteanu nem játszott – az ő helyén kezdő Virgiliu Postolachi viszont kétszer is betalált a pozsonyiak kapujába, és az észak-macedóniai bajnokság tavalyi gólkirálya, Gjorgjievszki is góllal mutatkozott be a CFR-ben. Dan Petrescu vezetőedző több kölcsönből visszatért, illetve utánpótláskorú játékost is kipróbált, a román élvonalban kötelező U21-es játékos helyére keresve a megfelelő embert.

A CFR a Paks elleni párharcig még a Grazer AK (június 26.), a Dynamo Ceske Budejovice (június 28.) és a DVSC (június 30.) ellen kötött le felkészülési találkozót, július 5-én pedig a Román Szuperkupáért játszik Bukarestben a FCSB ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

CFR Cluj (romániai)–Slovan Bratislava (szlovák) 4–2 (Postolachi 10., 57., Paun 44., Gjorgjievski 90+2., ill. Tolic 41., Strelec 71. – 11-esből)