Mérföldkőhöz érkezett a futballikon – David Beckham 50 éves

Némi iróniával azt mondhatnánk, hogy David Beckham előre ivott a medve bőrére, minden idők talán legismertebb angol labdarúgója ugyanis március 30-án ünnepelte meg – nem is akármilyen pompával – az 50. születésnapját, noha csak pénteken tölti be a kerek évszámot. A világra szóló partit Miamiban rendezték, ahol az Inter Miami társtulajdonosa, a felesége, a szintén híres énekes-divattervező Victoria, a gyermekei, valamint közismert vendégek – többek között Lionel Messi, a korábbi kosaras, Shaquille O’Neal, vagy az egykori kiváló amerikai focista, Tom Brady – társaságában mulatott, és voltaképpen az egész világ természetesnek érezte a felhajtást. Beckham ugyanis már játékos korában átlépte, mégpedig elsőként és a legnagyobb léptekkel, azt a határt, amely a labdarúgókat és a „civil” hírességeket elválasztotta, új dimenziókat és lehetőségeket nyitva a profi futballisták előtt.

Merthogy David Robert Joseph Beckham valóban jó játékosnak számított, a legnagyobb európai klubokban és az angol válogatottban játszhatott. A rúgótechnikája rendkívüli, a munkabírása fáradhatatlan volt, a passzai és keresztlabdái pedig tűpontosak, ám bőven akadtak nála jobb spílerek, a pályán kívüli hírnevét és az abból generált üzleti hasznot mégsem tudta megközelíteni szinte senki. Ugyanakkor ahhoz, hogy eljusson arra a szintre, hogy az 50. születésnapi partiját ilyen fényűző körülmények között tarthassa, tenni is kellett!

Beckham 1975. május 2-án született Londonban, fanatikus Manchester United-szurkolók gyermekeként, akik rendszeresen több száz kilométert utaztak azért, hogy az Old Traffordon nézhessék a mérkőzéseket. Nem csoda, hogy fiuk is a klub iránt rajongott. Sőt, tehetsége is volt a futballhoz, és 14 évesen előszerződést köthetett a Uniteddel, ahol olyan társakkal játszott, mint Ryan Giggs, Gary és Phil Neville, vagy Paul Scholes. 1992-ben mutatkozott be a felnőttcsapatban, a rákövetkező évben kapott profi szerződést, majd tíz éven át 265 bajnokin szerepelt az MU-ban, 62 gólt szerzett, hat bajnoki cím mellett kétszer nyerte meg az FA-kupát és egyszer a Bajnokok Ligáját.

2003-ban, miután a viszonya feszültté vált Alex Ferguson menedzserrel, a „galaktikus” Real Madridhoz szerződött, és igazából itt kezdődött az az út, amely a pályán kívüli hírnevét megalapozta. Persze ehhez kellettek a sportsikerek is: ő lett az első brit labdarúgó, aki százszor lépett pályára BL-mérkőzésen, továbbá spanyol bajnokságot és Szuperkupát is nyert. Ezzel együtt hűen tükrözi a valós sportszakmai értékét, hogy 2007-ben, 32 évesen, az amerikai bajnokságba szerződött, igaz, negyedmilliárd dolláros gázsijával, valamint a tengerentúli piac letarolásával minden idők legjobban kereső futballistájává vált. Az LA Galaxy-vel kétszer nyert bajnokságot, időközben (2009-ben és 2010-ben) kölcsönadták a Milannak, amelynél leginkább a pályán kívüli imázsát építette, végül 2013 januárjától a pénzzel frissen kitömött PSG kirakatembere lett, és ugyan csak tizennégy mérkőzésen lépett pályára, a fények városában is begyűjtött egy bajnoki címet.

Az angol válogatottban 1996. szeptember 1-jén mutatkozott be. Összesen 115 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban – ezzel Peter Shilton és Wayne Rooney mögött a harmadik helyen áll az örökranglistán –, 2000-től pedig 59 mérkőzésen át ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, és összesen 17 gólt szerzett. Pályafutása során 19 nagyobb címet nyert, de a válogatott sikerek elmaradtak.

Nem úgy a játékos-pályafutását követő üzleti diadalok! Az egy dolog, hogy labdarúgóként a mindenkori – és nem kicsi – bérének a sokszorosát kereste meg a reklámszerződésekkel, de 2014-ben az amerikai labdarúgó-liga (MLS) zöld utat adott egy miami projektnek, amelyben Beckham társtulajdonosként vehetett részt, és amely 2018-as indulását követően mára az egyik legértékesebb franchise-zá nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy Messi is jelen volt a márciusi születésnapi zsúron, minden idők egyik legjobb labdarúgója jelenleg Beckham csapatát erősíti, amely jövőre egy vadiúj stadionba költözik át.

David Beckham tehát valóban a legkiválóbb játékosok közé tartozott, de a futballra gyakorolt hatása inkább a pénzügyi területen domborodott ki. A vagyonát mintegy félmilliárd dollárra becsülik, nagyon sok jelenlegi labdarúgónak pedig ez az a perspektíva, ami igazi vonzerőt jelent a sportágban...