Büszke magyarok: Szoboszlai Dominik Angliában is befutott – NS-kerekasztal

1. Első magyarként nyert aranyérmet a Premier League-ben: Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosaként jutott fel a csúcsra a Tottenham ellen 5–1-re megnyert mérkőzéssel. Profi pályafutása során már tizenegy trófeát nyert csapataival, osztrák és angol bajnok, Osztrák és Német Kupa-győztes, angol Ligakupa-győztes immár. Meddig repítheti őt a tehetsége?

Csank János

„Kiemelkedő képességei vannak, s már gyerekfejjel olyan közegbe került, ahol fejlődhetett. Édesapja sem zongorázni vagy hegedülni vitte, hanem labdát dobott elé, és időt, energiát nem kímélve gyakoroltak. A tehetség utat tör magának. És azért azt ne találjuk ki, hogy Salzburgban tanították meg, hogy lásson előre, hátra és oldalra is a pályán. A fizikai adottságai is kiválóak, jó géneket hozott a szüleitől, édesapjának valóban sokat köszönhet. Jó képzést kapott, és a lépcsőfokokat is jó ütemben vette. Anglia nehéz terep, már csak a média miatt is, az idén neki is kijutott a „jóból”, halkan teszem hozzá, az éghajlat miatt a magam részéről szívesebben játszanék Spanyolországban. Szerintem most nem szabad még váltania, az pedig, hogy pletykálnak róla, mindig jó jel. A Liverpool az Liverpool, maradjon csak most ebben a klubban. Az más kérdés, hogy innen rossz helyre aligha viszik, hiszen ő most csúcskategóriás élsportoló.”

Pásztor József

„Bravúr ez a bajnoki cím! Mondjuk, meg is érdemli Szoboszlai Dominik, hiszen nem keveset tett érte. Ismerem az édesapját, számtalanszor elmondta, mennyit melóztak külön. Ránk, magyarokra jellemző a kishitűség, Dominik viszont éppen ennek az ellenkezője: vállalja magát, bátran futballozik. A keringése is kiváló, tizenhárom kilométert egy meccsen nem egyszerű lefutni, ráadásul futballozni is tud. Két év múlva el tudnám képzelni a Real Madridban vagy a Barcelonában, ott is megállná a helyét. Ha a következő idénye is ilyen jó lesz, a Liverpool pedig a Premier League-ben ismét dobogós helyen végez, nem elképzelhetetlen az ilyen átigazolás. De most nem szabad sehova mennie.”

Hajdú B. István

„Szoboszlai Dominik és a hozzá közel állók dicsősége ez a bajnoki cím, hiszen ő nem a tipikus magyar közeg „terméke”… Az édesapját, családját és a menedzsmentet is ki kell emelni vele kapcsolatban. Az osztrák élvonal után a német Bundesligában, majd Angliában is tovább tudott fejlődni, nem rekedt meg egy szinten. Az angol bajnokságot megnyerni klubszinten a legnehezebb feladat, neki most ez is sikerült. Huszonnégy éves, ereje teljében van, de ha most visszavonulna, akkor is sikeres pályafutást tudhatna már maga mögött. Csakhogy ő most még karrierjének legfeljebb a felénél jár. Összességében a Liverpool bajnoki címe meglepetés, senki sem várta az aranyat Arne Slot érkezése után. Az elmúlt évtizedekben elég sokat utaztam nemzetközi mérkőzésekre, hiányoltam, hogy nincs egyetlen játékosunk sem, akit ha a világ bármely pontján említek, tudják, hogy kicsoda, és hogy magyar. Robert Lewandowskiról mindenki tudja, hogy lengyel, Andrij Sevcsenkóról mindenki tudta, hogy ukrán, vagy éppen Ryan Giggsről hogy walesi. Valahogy mindenkinek volt ikonikus játékosa. Most már nekünk is van!”

2. Szombat este 19.30-tól jön a „bajnoki döntő”, a tabella élén 59 ponttal álló Ferencváros az 56 pontos Puskás Akadémiát fogadja. A felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt szerint szombaton eldől a bajnoki cím – egyetért ezzel a kijelentéssel? Lát rá esélyt, hogy megszűnjön a zöld-fehérek egyeduralma?

Csank János

„Mindkét csapatnak voltak gyengébb mérkőzései, de a jelenlegi forma alapján úgy érzem, a Ferencváros jobb passzban van. Ráadásul odahaza játszanak a zöld-fehérek, a hazai pálya előnye náluk döntő lehet, hiszen zsúfolt lelátók előtt futballozhatnak. Egyébként itt jön, amit évek óta szajkózok magam is, finoman szólva sem ideális, hogy valaki kétszer játszik az adott riválissal hazai környezetben, és csupán egyszer idegenben. Ha most győz a Fradi, két hazai meccsét nyeri meg a felcsútiakkal szemben, miközben a Puskás Akadémia ebben a párosításban egyszer játszott otthon, azt meg is nyerte… A Ferencvárosnak még rázós mérkőzései vannak hátra, a Pakson és Győrben sem mehet biztosra, de alighanem úgy vannak ezzel az Üllői úton, a szombat esti meccset mindenképpen meg kell nyerniük, hiszen ha hat ponttal megugranak, eldőlhet a bajnokság.”

Pásztor József

„A Ferencváros nemcsak ezt a mérkőzést nyeri meg, hanem a bajnokságot is. Hazai pályán játszik, kint lesz húszezer ember a stadionban, belehajtják a játékosokat a győzelembe. Ahhoz, hogy vendégsiker szülessen, a Fradinak nagyon gyenge napot kellene kifognia, a Puskás Akadémiának pedig csúcsformát. Arról nem is beszélve, hogy ha valamilyen „fondorlattal” nyernének is a felcsútiak, akkor sem biztos, hogy bajnokok lesznek. A Fradinak most még a döntetlen sem lenne rossz, megmaradna a három pont előnye. Robbie Keane ferencvárosi pályafutása nyögvenyelősen indult, de úgy tűnik, mostanra megtalálta a csapatát. A Pakssal már nem kell számolni, alighanem megpróbálja megnyerni a kupadöntőt. Ami a kiesőket illeti: képtelenség megmondani, hogy a Kecskemét mellett a Fehérvár, Debrecen, Nyíregyháza, Zalaegerszeg négyesből ki lesz a másik búcsúzó. S magunkat is féltem, sajnos a Békéscsaba az NB II-ből eshet ki…”

Hajdú B. István

„A Puskás Akadémiának csak akkor van esélye a bajnoki címre, ha megveri a Ferencvárost a Groupama Arénában. A Fradi játszik még a Pakssal és a Győrrel is, a zöld-fehérek sorsolása, úgy érzem, nehezebb. Amióta az FTC kiesett a nemzetközi kupából, és heti egy mérkőzése van, két döntetlen mellett az összes meccsét megnyerte. Van szerkezete a csapatnak, megvannak a kulcsjátékosok, bár az is igaz, a Puskás Akadémia formája ismét felfelé ível, s ha a felcsútiak nyernének szombaton és a Paks is hozná a maga meccsét, én őket sem írnám le. Persze még mindig a Ferencváros a bajnokság legnagyobb esélyese. Az MTK ellen Dibusz Dénes utolsó pillanatokban bemutatott védése hozta meg a nagy esélyt bajnoki címre, ha akkor három-nulláról döntetlent játszanak, egészen más lenne most a helyzet.”

3. Áprilisban újabb edzőváltások voltak az NB I-ben, a Nyíregyháza vezetői gondolták úgy, hogy megválnak a szakmai stábtól. A távozó Tímár Krisztián Pető Tamás helyén kötött ki Fehérváron, miközben a Spartacusnál Szabó István dolgozhat azon, hogy élvonalban tartsa az együttest, Zalaegerszegen pedig Márton Gábor helyét Mihalecz István vette át. Újpesten ezzel szemben Bartosz Grzelak jelentős hullámvölgyet is túlélt a kispadon. Mi a jó, mikor érdemes váltani?

Csank János

„Az edzőváltások többsége nem jött be, és többségüket nem is igazán értettem. Debrecenben teljesen indokolatlanul küldték el Szrdjan Blagojevicset, és Diósgyőrben is érthetetlen volt a váltás, Vladimir Radenkovics ment, a teljesítményért felelős sportvezető marad a klubnál. Ez aztán remek meglátás, bravó! Néha tényleg megáll az eszem. Arról nem beszélve, hogy sokszor a milliárdos tulajdonosok akarják megmondani, mi legyen a klub futballfilozófiája. Csakhogy az öltözőben és a pályán az edzőnek kell lennie a főnöknek! Ne a vezető mondja meg, kit szerződtet a csapat az edzőt kész tények elé állítva. A vezetőedzőknek sokkal nagyobb szerepet kell adni. Két vereség után ne inogjon már a kispad, még akkor sem, ha a menedzserek máris ott toporognak a székház előtt. A menekülésszerű edzőváltások ritkán jönnek be. Arra is kíváncsi leszek, a nyáron hány klubban lesz edzőcsere.”

Pásztor József

„Az edzőváltásról mindig utólag derül ki, hogy jó lépés volt-e, vagy sem. Épp legutóbb mondtam, a Nyíregyházával kapcsolatban, ha a vezetők azt nyilatkozzák, nincs edzőkérdés, az azt jelenti, hogy tutira van. Lám, Tímár Krisztiánnak két héttel később megköszönték a munkát. Úgy láttam, a télen hiba volt olyan sok játékostól megválni, a védelembe pedig hoztak két-három légióst, talán felborult az öltöző addigi egyensúlya. A vezetők azt hitték, a bab is hús, és amilyen jól ment az ősszel, olyan sikeres lesz a tavasz is – hát nem… Úgy tűnik, az edzőváltás jót tett a Nyíregyházának, Szabó Istvánnal háromból két meccset megnyert a csapat, még ha nyögvenyelősen is. Zalaegerszegen nem váltottam volna, rengeteg pontot bukott el az utolsó pillanatokban a csapat, nagyon nem volt szerencséje. Lám, balhé is volt a kispadon, ha nem jön az eredmény, mindenki másban keresi a hibát.”

Hajdú B. István

„Az olasz bajnokságban idén tizennyolc edzőváltás volt, úgyhogy ez nem magyar találmány. Nem meglepetés, hogy az MTK-nál, a Puskás Akadémiánál és Pakson sem volt edzőcsere, a Ferencvárosnál Pascal Jansen távozása pedig különleges történet, nem megszokott, hogy egy edzőt egy magyar csapattól kivásárolnak. Sok edzőváltást nem értettem, a debrecenitől kezdve a diósgyőriig, de kétségtelen, most a Nyíregyháza Szabó Istvánnal három meccsből hat pontot szerzett, a friss impulzus sokszor jól jön. Zalaegerszegen már szinte bevett szokás, hogy a hajrája jön egy új vezetőedző, aki megpróbálja felrázni a csapatot. Ami az Újpestet illeti, csodálkoznék, ha a következő idényben is Bartosz Grzelak lenne a vezetőedző. Talán gazdasági okai vannak a maradásának, de az sem zárható ki, hogy az edző, aki a következő idénytől esetleg hosszú távon venné át az együttest, még nem szabad… Azt se feledjük, a Puskás Akadémiánál Hornyák Zsolt szerződése lejár, kérdés, megy vagy marad.”

Április 2: A Német Kupa elődöntőjében a Stuttgart ellen 3–1-re elveszített meccsen mutatkozott be az RB Leipzig kispadján Lőw Zsolt.

Április 5: Keleti rangadót nyert meg a Debrecen, a Diósgyőr elleni 4–1-es találkozón Bárány Donát három gólt szerzett, amiért lapunktól 9-es osztályzatot kapott. A DVSC sikerével hosszú idő után lépett el az NB I kieső helyéről.

Április 6: Sorozatban 30. derbijén maradt veretlen a Ferencváros az Újpest ellen. Habib Maiga és az azóta szárnyakat kapó Alekszandar Pesics góljával 2–0-ra győzött a Groupama Arénában.

Április 7: Tímár Krisztián munkáját megköszönték Nyíregyházán. A tréner némileg váratlanul távozott a Spartacustól, a találgatás azonnal megindult, ki ülhet le a helyére.

Április 8: Miközben Szabó Istvánt kinevezték a Nyíregyháza kispadjára, a Real Madrid 3–0-s vereséget szenvedett a BL negyeddöntőjében az Arsenal otthonában, amivel a madridiak igencsak nehéz helyzetbe kerültek, egy héttel később Madridban is győzött (2–1-re) a londoni együttes.

Április 13: Megszerezte első győzelmét a 2025-ös esztendőben az Újpest. A lila-fehérek a Debrecent győzték le a Szusza Ferenc Stadionban, Bartosz Grzelak vezetőedző elismerte, lehet ennél szebben is játszani, ám most az eredmény volt az első.

Április 19: Böde Dániel 500. mérkőzését játszotta az NB I-ben! A 38 éves csatár a Puskás Akadémia FC ellen tizenegyesből szerzett góllal tette emlékezetessé a jubileumot. Fotó: Árvai Károly

Április 22: Életének 86. évében Pécsen elhunyt Garami József korábbi labdarúgó és vezetőedző, aki 1987-ben öt mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, valamint edzőként 797 élvonalbeli bajnokin ült a kispadon.

Április 27: Szoboszlai Dominik bajnok lett a Liverpoollal! A magyar játékos ráadásul két gólpasszal vette ki részét a Tottenham elleni 5–1-es sikerből. A válogatott csapatkapitánya az első magyar futballista, aki aranyérmet szerzett a Premier League-ben. ÁPRILIS HÓNAP KRONOLÓGIÁJA