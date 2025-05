Beperelheti a Netflixet a Valencia

Az amerikai streamingszolgáltató dokumentumfilmje Vinícius Júnior felemelkedését és eddigi pályafutását mutatja be. A brazil szélső számos alkalommal szólalt már fel a rasszizmus ellen, mivel gyakran kerül a szurkolók célkeresztjébe provokatív játékstílusa és kimagasló tehetsége miatt.

A film megemlíti a 2022–2023-as idényben lejátszott Valencia elleni mérkőzést is, amely után a 22 éves játékos ismét felszólalt az őt ért diszkrimináció miatt. Az eset nemzetközi visszhangot váltott ki, többek között Rio Ferdinand is kiállt mellette. A Valencia ezt követően belső vizsgálatot indított, és három szurkolót azonosítottak be, akik rasszista bekiabálásaik miatt nyolc hónapos börtönbüntetést kaptak, mivel a bíróság ezeket gyűlöletbeszédnek minősítette.

A Valencia szerint a dokumentumfilm szándékosan rossz színben tünteti fel a szurkolókat, és a bekiabálásokat is félrefordították. A filmben egy TikTokra feltöltött videót feliratoztak, amelyben a klub állítása szerint a szurkolók a „tonto-tonto” („idióta-idióta”) rigmust skandálják, míg a felirat szerint a „mono-mono” („majom-majom”) hangzik el. A Valencia hivatalos X-oldalán hangsúlyozta, hogy nem tűrik el a szurkolóikat érő becsmérlést és igazságtalanságot, ezért levelet írtak a film készítőinek, melyben a jelenet módosítását követelik. „A Valencia CF fenntartja a jogot jogi lépések megtételére az említett helyzettel kapcsolatban” – tették hozzá.