Aberdeeni csoda a döntőben: győzelem a Celtic ellen, Skót Kupa-diadal 35 év után!

Hatalmas Celtic-mezőnyfölény jellemezte az első félidőt (84 százalékos labdabirtoklás), de kaput eltaláló lövést nem látott a publikum – hogy a szünetben mégis vezettek a zöld-fehérek, ahhoz nem kis szerencse kellett: Arne Engels szöglete után az öt és feles környékén tömörülő játékosok egyike, Alfie Dorrington fejéről a saját hálójába pattant a labda… (VIDEÓ ITT!)

Bár a második játékrészben is többnyire a Celtic-játékosok lábán járt a labda, az Aberdeennek összejött az egyenlítés, és ezúttal is játszott a mázlifaktor: az öngólos Dorrington helyére percekkel korábban becserélt Shayden Morris jobb oldalról érkező beadásába Kasper Schmeichel olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy ebből is öngól lett… (VIDEÓ ITT!)

Schmeichel a szétlövésben sem tudta korrigálni a hibáját – merthogy százhúsz perc után odáig tartott az ütközet: miközben mind a négy Aberdeen-lövő (Graeme Shinnie, Dante Polvara, Odaj Dabbag, Ante Palaversa) a kapuba talált, Callum McGregor, a Celtic első nekifutója rögtön hibázott, és Dimitar Mitov kivédte az utolsó rúgó, Alistair Johnston lövését is!

ABERDEEN FOOTBALL CLUB.



2024/25 SCOTTISH CUP WINNERS!! pic.twitter.com/rLKgKUUztH — Aberdeen FC (@AberdeenFC) May 24, 2025

A bajnokságot remekül kezdő Aberdeen az idény második felére visszaesett, csak ötödik lett, de ezzel a szombat délutánnal bőven kárpótolta híveit: 1990 után újra megnyerte a Skót Kupát – története során nyolcadik alkalommal –, és ott lesz az Európa-liga következő kiírásának playoffkörében.

A bajnokságot és a Ligakupát megnyerő, 42-szeres kupagyőztes Celtic elbukta a treble-t (ez lett volna a kilencedik mesterhármasa).

A döntő magyar vonatkozása: az Aberdeen soraiban végig a pályán volt a Ferencvárostól igazolt holland védő, Mats Knoester.

SKÓT KUPA, DÖNTŐ

Aberdeen–Celtic 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 4–3

Glasgow, Hampden Park

G: K. Schmeichel (83. – öngól), ill. Dorrington (39. – öngól)