Kasper Schmeichel vállsérülése miatt aggódnak a Celticnél – még nem tudni, mennyit kell kihagynia

Mint arról már hírt adtunk, a Kasper Schmeichellel felálló dán válogatott hosszabbítás után 5–2-re kikapott Portugáliától a Nemzetek Ligája vasárnapi negyeddöntőjének visszavágóján, így elbúcsúzott a tornától. A találkozó hosszabbításában a dánok veterán kapusa vállsérülés szenvedett, s bár láthatóan komoly fájdalmai voltak, végigjátszotta a meccset, mivel addigra a dánok valamennyi cserelehetőségüket kimerítették.

A meccs után egyébként a dánok szövetségi kapitánya, Brian Riemer is elismerte: azért nem cserélte le fájdalmakkal küszködő kapusát, mert már nem volt több cserelehetősége. A tréner elmondta, hogy ennek ellenére szerette volna lehozni Schmeichelt, aki azonban nem akarta elhagyni a pályát. „Az alternatíva az lett volna, hogy kilenc mezőnyjátékossal maradunk, ha le kell vinni valakit” – fogalmazott.

A kapus sérülésével a dán és a skót sajtó is foglalkozott, utóbbi azért, mert Schmeichel klubcsapatában, a Celticben is meghatározó játékosnak számít. A dán válogatott csapatorvosa, Morten Boesen arról számolt be, hogy a kapus újabb vizsgálatokon fog átesni, ezt követően lehet majd megmondani teljes bizonyossággal, mennyire komoly a sérülése.

Az mindenesetre nem túl biztató jel, hogy a dán sajtó értesülései szerint Schmeichelt vállrögzítő hevedert viselt, amikor a meccset követően csapattársaival megérkezett a lisszaboni repülőtérre.