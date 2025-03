A Ferencváros védője fontos szerepet játszott az Aberdeen két igazolásában

Stefan Gartenmann két igazolásban is kulcsszerepet játszott a skót labdarúgó-bajnokságban szereplő Aberdeennél – számolt be a hírről a Daily Record. A dán védő csak egy évet futballozott korábban a skót klubnál kölcsönben, de így is fontos maradt a csapat számra.

Alexander Jensen szerződésének megszületésénél is bábáskodott, de ami magyar szempontból érdekesebb, hogy Mats Knoester is részben Gartenmann-nak köszönheti, hogy a Ferencváros után a következő állomáshelye a skót Aberdeen lett. „Beszéltem Mastnak az Aberdeenről, és az Aberdeennek is Matsról – árulta el Gartenmann. – Jót tesz a kapcsolatrendszeremnek, ha mindkét oldalt segítem. Közel állok Matshoz, és sokakkal jó kapcsolatot ápolok a skót klubnál. Mats személyisége teljesen egybevágott azzal, amit az Aberdeen keresett. Mats nehéz helyzetbe került a Ferencvárosnál, és az Aberdeennek is gondjai voltak, így mindenki számára tökéletes megoldásnak tűnt. Eddig úgy tűnik, jó ötlet volt.” A Daily Record megírta, hogy Knoesternek több ajánlata is volt, mielőtt elhagyta a Ferencvárost. Gartenmann mesélt neki a saját tapasztalatairól, és hogy miért érdemes követni az ő útját. „Mats már korábban az Aberdeen látókörébe került, és voltak más lehetőségei is – ismerte el Gartenmann. – Tudta, hogy zárul a transzferablak, és döntenie kell. Beszéltem neki Aberdeenről és a klubról. Nem mondtam olyasmit, ami nem volt igaz, vagy nem ígértem olyat, amit a klub nem tudott volna teljesíteni. Meséltem neki arról, hogy milyen nagy klub, a szurkolókról, de figyelmeztettem őt az időjárásra is.”