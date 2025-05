A Radnicski öt gólt lőve megverte a Topolyát

SZERB SZUPERLIGA

RÁJÁTSZÁS, 37. FORDULÓ

Radnicski 1923–Topolya 5–2 (2–0)

Kragujevac, Csika Dacsa Stadion, 2000 néző. V: M. Sztefanovics

Radnicski 1923: M. Milosevics – Dadics, M. Mitrovics, Szimovics, Cosic – Ben Hasszin (Risztics, 85.) – M. Gluscsevics (Bukumira, 73.), Vidoszavljevics (Bevis, 57.), J. Ilics, Mircsetics – I. Bah (Vidakov, 85.). Vezetőedző: Fedja Dudics

Topolya: Szimics – Krsztics (Sztancsics, 83.), Capan (M. Djordjevics, 83.), Degenek, Szt. Jovanovics – Radin (Vulics, 59.) – Mboungou, Pantovics, Sztanics, Szavics – Sza. Jovanovics (Lazetics, 12.; Todoroszki, 59.). Vezetőedző: Szlavko Matics

Gólszerző: I. Bah (35., 52.), Vidoszavljevics (45+1.), Bevis (88.), J. Ilics (90+5.), ill. Vulics (68.), Szavics (70.)

A tét ellenére – ha a többi meccsen jól alakulnak az eredmények, akkor a találkozó győztese indulhat a Konferencialiga-selejtezőjében – nem óvatoskodtak a csapatok, s az 5. percben a TSC egy gyors ellentámadást vezetett, amely végén Petar Sztanics okosan tálalt Dragoljub Szavics elé, aki hét méterről a bal kapufát találta telibe.

A 9. percben úgy tűnt, hogy megszerezte a vezetést a hazai együttes, amikor Tomiszlav Dadics beadását Milutin Vidoszavljevics fejelte a kapuba, ám a videóbíró les miatt megsemmisítette a találatot. Ugyanígy járt Bah is nyolc perccel később, de az ő esetében már a partjelző is jelezte, hogy lesen kapta a labdát. A 33. percben Milos Pantovics kihagyta a kihagyhatatlant, vagy azt is mondhatjuk, hogy Marko Milosevics védett hatalmasat, úgy hogy előbb a kezére, majd a lábára és végül a fejére pattan a labda. A Radnicski 1923 a 35. percben szerezte meg a vezetést, amikor Issa Bah egy csel után nyolc méterről bődületes erővel a léc alá bombázott. Az első félidő ráadásában Vidoszavljevics tizenkét méterről a jobb alsóba lő, a partjelző beintette a lest, de a videóbíró jelezte, ezúttal tévedett, vagyis érvényes gólt szereztek a hazaiak, amellyel megduplázták az előnyüket.

A második félidő hetedik percében a Radnicski 1923 el is döntötte a három pont sorsát: pontosabban Bah döntötte el, aki Bogdan Mircseticstől kapott egy átadást, és mivel senki nem zavarta, így tizenöt méterről a bal felsőbe csavart. A kragujevaciak kicsit korán kezdtek ünnepelni, ugyanis a TSC két perc alatt kétszer volt eredményes: a 68. percben Milos Vulics tizennyolc méteres szabadrúgása a kapu jobb oldalában kötött ki, a 70. percben pedig Szavics kapott vissza egy labdát Prestige Mboungoutól, s leheletfinom mozdulattal átemelte a kapust. A hajrában a TSC kitámadott, s ezt a hazaiak kihasználták, és Kilian Zoé Bevis révén a 88. percben ismét kétgólosra növelték az előnyüket, az 5–2-es végeredményt pedig Jovan Ilics állította be.

A Radnicski 1923 a győzelemnek köszönhetően, és annak, hogy a Partizan legyőzte a Vojvodinát, az ötödik helyen zárta a bajnokságot (egyforma pontszám esetén nem a gólkülönbség, hanem az számít, hogy ki végzett előkelőbb helyen a harminc fordulóból álló alapszakasz végén).

A Novi Pazar az OFK Beograd elleni győzelmével feljött a harmadik helyre. Mivel a negyedik helyet megszerző OFK-nak nincs licence, nagy valószínűséggel az ötödik helyen végző Radnicski 1923 is szerencsét próbálhat a nemzetközi porondon. A TSC ötven ponttal a hetedik helyen fejezte be a bajnokságot, így – ellentétben az előző négy idénnyel – ezúttal nem sikerült európai kupaporondot érő pozícióban végeznie.