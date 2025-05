A brazil elnök nem lelkendezik Ancelotti kinevezése miatt, és furcsa ötlettel állt elő

Mint arról korábban már beszámoltunk, a brazil futballszövetség hétfőn bejelentette, hogy Carlo Ancelotti veszi át a válogatott irányítását. A döntés felkavarta az állóvizet a brazil futballban, olyannyira, hogy még az ország elnöke, Lula da Silva is megszólalt: „Őszintén szólva semmi kifogásom nincs az ellen, hogy egy külföldi vezeti a válogatottat, de szerintem vannak edzők Brazíliában is, akik irányíthatnák a csapatot” – idézte az elnököt a spanyol As napilap.

Majd egy meglepő, igencsak furcsa ötlettel is előállt az interjúban: „Elmondtam a szövetség elnökének, hogy szeretném, ha tennénk egy kísérletet és csak a Brasileirao (brazil bajnokság – a szerk.) legjobb játékosait hívnánk be a keretbe. Válasszuk ki a bajnokság huszonkét legjobb játékosát, és nézzük meg, hogy mi történik. Szerintem ugyanolyan jó, vagy még jobb is lenne minden” – mondta. Ez a lépés ugyanakkor azzal is járna, hogy kimaradnának a keretből az Európában szereplő világklasszisok: például Raphinha, Vinícius Júnior, Rodrygo, Endrick, Marquinhos vagy Savinho.

Lula egyébként korábban sem volt túl jó véleménnyel Ancelotti esetleges kinevezéséről, már 2023-ban – amikor először vetődött fel az olasz mester érkezése – is hasonló álláspontot fogalmazott meg: „Soha nem volt az olasz válogatott edzője sem. Miért nem oldja meg az olaszok problémáit, hiszen még a 2022-es világbajnokságra sem jutottak ki” – mondta akkor.

Most azonban már némileg finomított álláspontján, és elismerte Ancelotti érdemeit: „Nagyszerű edző és nagyszerű játékos is volt. Szerintem viszont gyengébb időszakot élünk meg a játékosok tekintetében; nincs meg az a tehetség a csapatban, ami korábban. Elég csak visszaemlékezni a 2002-es vagy a 2006-os támadójátékunkra. Remélem, hogy mint taktikailag jól felkészült edző, tud majd segíteni a válogatottnak.”

A brazilok korábbi csapatkapitánya, és volt szövetségi kapitánya, Carlos Dunga viszont határozottan jó ötletnek tartja Ancelotti kinevezését: „Egy olyan edző, akinek nem kell mit magyarázni a képességeiről. Most mindenkinek segítenie kell Ancelottit abban, hogy minél gyorsabban alkalmazkodjon. A szövetség egy nagy nevet hozott.”