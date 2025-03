Dorinel Munteanu vereséggel mutatkozott be a Sepsi OSK kispadján

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 2. FORDULÓ

Sepsi OSK–FC Hermannstadt 0–2 (0–2)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3100 néző. Vezette: Fesnic

Sepsi OSK: Niczuly – Otelita, Harut, Ninaj, F. Stefan (Skorup, 76.) – Matei (Draghiceanu, 71.), Mino (Debeljuh, 75.), Kallaku (El-Sawy, 57.)– Oberlin, Coman (Dumitrescu, 57.), Neskovics. Vezetőedző: Dorinel Munteanu

Hermannstadt: Cabuz – Capusa, Ionut Stoica, Bejan (Gaman, 89.) – Balaure, R. Popescu (Ianis Stoica, 66.), Ivanov, Murgia, Tiago Goncalves – Chitu (Biceanu, 65.), Negut (Bus, 76.). Vezetőedző: Marius Maldarasanu

Gólszerző: Ionut Stoica (23.), Murgia (45+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Munteanu hiába küldött pályára az elődeinél jóval támadóbb szelleműbb kezdőcsapatot, az mérkőzést teljes egészében a nagyszebeniek kontrollálták. Az első nagy helyzet ugyan a szentgyörgyiek előtt adódott, amikor Marius Coman estében a kifutó kapusba lőtt, de innen kezdve Niczuly Roland kapuja előtt zajlottak az események. Cristian Negut lapos lövése még nem okozott gondot a Sepsi kapusának, Sherif Kallaku életveszélyes becsúszásánál pedig a VAR mentette meg a büntetőtől a hazaiakat (Horatiu Fesnic játékvezető elsőre megadta), Niczuly kapitális hibáját viszont már büntették a vendégek: a hálóőr hiába vetődött rá a Negut által beívelt labdára, az elpattant tőle, és Ionut Stoica az üres kapuba lőtte.

A Sepsi a kapott gól után is képtelen volt átvenni a kezdeményezést, és többnyire csak pontrúgásokból jutott el a szebeni kapuig. Mino Szota bombáját azonban védte Catalin Cabuz, Comant kétszer is a védők blokkolták, miközben Niczuly egy közeli lövés bravúros védésével próbálta javítani hibáját. A félidő legvégén azonban túlságosan kinn állt Alessandro Murgia átlövésénél, és a labda fölötte csapódott a léc alá – a Sepsi jól hallható nézői elégedetlenség közepette mehetett szünetre.

A Sepsi a második félidőt is nagy helyzet elpuskázáséval kezdte, Kallaku lövése a lécet súrolva ment fölé. Komoly nyomásra azonban így sem volt képes a székelyföldi csapat, a következő lehetősége csak 20 perccel később jött el, amikor Florin Stefan az ötös előteréből lőtt mellé. A Hermannstadt továbbra is pontosabban lőtt, Robert Popescu, majd kétszer Tiago Goncalves is megdolgoztatta Niczulyt. A Sepsi fantáziátlan és pontatlan támadásaiból még a szépítés sem jött össze, a szentgyörgyi közönség egy része idő előtti távozással, másik része pedig a hagyományos „k…a gyenge” rigmussal minősítette a csapat teljesítményét. 0–2