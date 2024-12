Kedden online jelenti be idei díjazottjait a FIFA

Váratlanul átírta a tervet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA), amely november 29-én a jelöltek megnevezésekor még azt közölte, hogy januárban lesz a megszokott The Best gálája, amelyen az év legjobbjait díjazza. Ám a szövetség friss kommunikációja szerint márciusig sehová sem sikerült beilleszteni a naptárba a rendezvényt, ezért inkább december 17-én online jelentik be a győzteseket, „egy különleges vacsora keretben” Dohából, a Real Madrid–Pachuca Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén.

Mindenesetre a díjak presztízsét aligha növeli ez a „különleges” megoldás… A legnagyobb érdeklődés az Év férfi labdarúgója-díjat övezi, pontosabban mindenki arra kíváncsi, az Aranylabda-gála botránya, a Real Madrid kollektív távolmaradása után a FIFA-nál is győz-e a spanyol Rodri, a Manchester City jelenleg sérült középpályása, vagy ezúttal egy Real Madrid-játékos (Vinicíus Junior, Daniel Carvajal) lesz-e a befutó. Magyar szempontból természetesen a Puskás-díjas kilétét kíséri a legnagyobb figyelem, kiderül, ki szerezte az Év gólját. A jelöltek közé 11 gól került be a 2023. augusztus 21. és 2024. augusztus 10. között születettekből. A szurkolók a FIFA honlapján szavazhattak, a három legtöbb szavazatot megkapó gól közül a FIFA-legendák testülete választja ki a nyertest. Az idén először külön mezőnyben indulnak a legszebb női gólok, amelyek a Marta-díjért versengenek. A 11 találat a FIFA oldalán nézhető meg. Mint ismert: Joseph Blatter, a FIFA korábbi elnöke 2009. október 20-án Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét. Az ötletgazda a sportszerető mérnök, Csorba István volt, aki 2006-ban osztotta meg elképzeléseit a Nemzeti Sport futballrovatának akkori munkatársával, jelenlegi főszerkesztőjével, Szöllősi Györggyel. Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat. A legtöbb kategóriában a nemzeti (férfi és női) válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, illetve a sportújságírók szavaztak, ezek a voksok egyenlő súllyal esnek a latba. A magyar sportújságírók közül Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott.