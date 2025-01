Kós Hubert az Év férfi sportolója!

Olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyérem kellett ahhoz, hogy a kiváló úszó, Kós Hubert elnyerje az Év férfi sportolója díjat. Kós Hubert másik két olimpiai bajnok úszót – Rasovszky Kristófot és Milák Kristófot – előzött meg, és az Egyesült Államokból utazott Budapestre, hogy részt vegyen az M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán, az Operaházban. A klasszis két másik klasszistól kapta meg az elismerést, a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkától, valamint az ötszörös olimpiai bajnok ausztrál úszótól, Ian Thorpe-tól.

„Szeretném megköszönni Hosszú Katinkának és Ian Thorpe-nak, hogy átadták nekem ezt a díjat. Milák Kristófnak és Rasovszky Kristófnak is gratulálok, mert ők is megérdemelnék az első helyet. Jó itthon lenni Magyarországon, de az edzőmtől, Bob Bowmantől csak harminchat óra kimenőt kaptam, így kedd reggel hatkor már repülök is vissza az Egyesült Államokba, hogy tovább készüljek. A Magyar Úszószövetség mindenben támogatott, és a férfi év sportolója jelöltjei között három úszó volt, ez mutatja, milyen magas színvonalú munka folyik a szövetségben” – mondta Kós Hubert a díjjal a kezében.