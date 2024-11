Garnacho, Dimarco és Kudus is bekerült – a FIFA kihirdette a Puskás-díj idei jelöltjeit

A jelöltek közé összesen 11 gól került be. Szerzőik ezúttal sem csak világsztárok, de azok is akadnak köztük. A szurkolók már szavazhatnak, melyik találat nyerte el legjobban tetszésüket a FIFA által közzétett listáról, amin a szabályok szerint 2023 augusztus 21. és 2024. augusztus 10. között született gólok szerepelnek. A 2024-es Puskás-díjat – ahogy az Év játékosa-díjat – a FIFA The Best gálán, 2025 januárjában adják át.

Ami a legnépszerűbb listára felkerült játékosok góljait illeti, mutatjuk Federico Dimarco (Inter), Alejandro Garnacho (Manchester United) és Mohamed Kusud (West Ham United) találatát, de alább, a FIFA cikkére vezető linkek mind a tizenegy gól megtekinthető.

A PUSKÁS-DÍJ IDEI JELÖLTJEINEK GÓLJAI VIDEÓN ITT!

A jelöltek (Forrás: FIFA)

Joseph Blatter, a FIFA korábbi elnöke 2009. október 20-án Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét. Az ötletgazda egy sportszerető mérnök, Csorba István volt, aki 2006-ban osztotta meg elképzeléseit a Nemzeti Sport futballrovatának akkori munkatársával, lapunk jelenlegi főszerkesztőjével, Szöllősi Györggyel.

Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat.

PUSKÁS-DÍJ EDDIGI NYERTESEI

2009: Cristiano Ronaldo (portugál, Manchester United)

2010: Hamit Altintop (török, Bayern München)

2011: Neymar (brazil, Santos)

2012: Miroslav Stoch (szlovák, Fenerbahce)

2013: Zlatan Ibrahimovic (svéd, Paris Saint-Germain)

2014: James Rodríguez (kolumbiai, Monaco)

2015: Wendell Lira (brazil, Goianésia)

2016: Mohd Faiz Subri (malajziai, Penang)

2017: Olivier Giroud (francia, Arsenal)

2018: Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool)

2019: Zsóri Dániel (magyar, Debreceni VSC)

2020: Szon Hung Min (dél-koreai, Tottenham Hotspur)

2021: Erik Lamela (argentin, Tottenham Hotspur)

2022: Marcin Oleksy (lengyel, Warta Poznan)

2023: Guilherme Madruga (brazil, Cuiabá)