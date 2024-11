Három hazai aranyérem az udvarhelyi teqballünnepen

Székelyudvarhelyen rendezték a nemzetközi szövetség újonnan indult sorozatát, a Challenger Teqball League utolsó előtti fordulóját. A selejtezők és főleg az elődöntők is hoztak emlékezetes pillanatokat, de amit a finálé tartogatott a nézőknek…

Apropó, nézők! Olyan sokan érkeztek az udvarhelyi Rákóczi centerbe, hogy a hivatalos kapunyitás után nem sokkal már telt ház volt a csarnokban, majd’ ezer ember énekelte együtt a Székely himnuszt Kászoniné Fejős Gabriellával, akit a Héva zenekar és harmonikán Tamás Előd kísért. Az Udvarhely Néptáncműhely és a Héva közös műsora után Szakács-Paál István polgármester nyitotta meg a torna döntőjét.

Amely remek mérkőzéssel kezdődött. Az első fináléban ugyanis a Barabási Kinga, Györgydeák Apor és a Viorica Tonu, Nikola Mitro páros találkozott, és a kissé megilletődötten kezdő hazai kettős folyamatosan javuló játékkal megszerezte a székelyföldi csapat, a Góbék első olyan hazai aranyérmeit, amelyet nemzetközi versenyen szereztek.

„Amikor megláttam, milyen sok ember van a lelátón, megdöbbentem, nem gondoltam volna, hogy ennyire tele lesz a csarnok. Nagyon jó volt a hangulat, ez erőt adott nekünk. Amikor beleérek párszor a labdába, utána már megnyugszom, próbálom a saját játékomat hozni. Ma, miután megnyugodtunk, már minden rendben volt. Hetente tízszer edzünk, vagy itt, vagy Marosvásárhelyen. A célunk a világbajnokság, megnyerni egyéniben és párosban is” – mondta Barabási Kinga.

A férfiak párosát Katz Balázs és Bányik Csaba nyerte. Nem adta olcsón a győzelmet Nikola Mitro és Blázsovics Ádám, de Bányik 220 centiméteres magasságból indított szervái és Katz hihetetlen mentései nyerő kombinációnak bizonyultak.

A győztes férfi páros (Fotó: fiteq.org)

„Minden összejött, amit elterveztünk, jöttek a szerváink, a fogadásaink, össze tudtunk rakni egy nagyon jó védekezést Mitróék ellen. Remek mérkőzést játszottunk, minden pillanatát élveztem. Vannak olyan pontok belülről, amikor azt érezzük, hogy ha ez megvan, akkor jó eséllyel a mérkőzést is hozni tudjuk. Ma volt ilyen a döntő játszmában” – értékelte a mérkőzést Katz Balázs, Bányik Csaba pedig elárulta, hogy új módszerekkel dolgozik a szervái további javításán, nem feljebbről fogja megrúgni a labdát, hanem új irányokból, új szögekből.

Következett a torna fénypontjának tartott Györgydeák Apor–Blázsovics Ádám döntő, amelynek első szettjét a jobban kezdő Blázsovics nyerte 12–10-re. A második szettben a székelyek csillaga csak három pontot engedett ellenfelének, a döntő, harmadik szettben pedig okos és lelkes, tüzes játékkal megszerezte az aranyérmet.

Kitűnően sikerült a székelyudvarhelyiek első hazai nemzetközi versenye. Csak magunkat tudjuk ismételni: jó reklámja volt ez a torna Székelyudvarhelynek, a fiatal sportágnak és a fiatal sorozatnak, a Challenger Teqball League-nek is.

„Egyik döntő sem indult könnyen, újdonság volt idehaza játszani, más volt ez a hangulat is: kinézek a nézőtérre, és mindenkit ismerek. Kétszer annyira izgultam, mint máskor… Nagyon örülök, hogy ennyien kilátogattak, telt ház volt, és színvonalas finálékat láttak. A két győzelmem előre visz majd a világbajnokságon is, megőriztem egyéniben a veretlenségemet. Nehezen indult az egyéni első szettje, de utána fel tudtam venni az ívet, és két jó szettet tudtam játszani, kisebb-nagyobb hibákkal. Ezért nem vagyok magammal megelégedve, de látom, mit kell javítani, és a világbajnokságon száztíz százalékot fogok nyújtani. Azt is szeretném megnyerni! Hogy mi járt a fejemben az elveszített első szett után? Át kellett állítsam magam fejben, sokat készülünk erre, versenyszituációkat vázolunk fel, készülünk a mentáltrénerrel. Ebben az évben teljesen más Apor van a pályán, mint tavaly, akkor nagy csalódás volt nekem a világbajnoki döntő elveszítése. Most már tudom kezelni a nehéz szituációkat, remek szakemberek dolgoznak velem” – világította meg a siker egyik oldalát Györgydeák Apor.

Zárjuk a torna és az udvarhelyi teqballsport motorjának, Ilyés Szabolcsnak a nyilatkozatával!

„Nagyon örülünk az aranyérmeknek és annak, ahogyan sikerült ez a nap, mert az egyik legnagyobb célom szervezőként az volt, hogy telt házat lássunk, és megmutassuk a világnak, hogy Székelyudvarhely lehet egy olyan teqballközpont, amely sok szempontból irányt tud mutatni a sportági világnak. Az első tornaszervezésünk jól sikerült, de ez csak a kezdet volt, a legnagyobb cél az, hogy jövőre egy sokkal erősebb sorozat egyik állomását hozzuk ide. Remélem, Székelyudvarhely történelmi központjában jövőre döntőket rendezünk! Féltünk most attól, hogy a hazai pálya előnye nyomja majd a világelső játékosunk vállát, de veretlen maradt. A mezőnynek már csak egy alkalma maradt, hogy legyőzze Aport: a decemberi, vietnámi világbajnokság. Jól haladunk a felkészüléssel a romániai válogatottat illetően, ahol mind székelyek vagyunk, és székelyek alkotják a csapatokat is. Én edzőként fogom kikísérni őket, reméljük, Aporék folytatják idei jó sorozatukat.”

CHALLENGER TEQBALL LEAGUE

4. forduló, Székelyudvarhely

DÖNTŐK

FÉRFI EGYES

Györgydeák Apor–Blázsovics Ádám 2–1 (10–12, 12–3, 12–7)

FÉRFI PÁROS

Katz Balázs, Bányik Csaba–Nikola Mitro (szerb), Blázsovics Ádám 2–0 (12–9, 12–8)

VEGYES PÁROS

Viorica Tonu, Nikola Mitro (moldovai, szerb)–Barabási Kinga, Györgydeák Apor 0–2 (10–12, 5–12)