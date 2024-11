Hosszan szólt a taps a DAC-film premier előtti bemutatóján

Tősér Ádám 104 perces dokumentumfilmje a DAC futballcsapatának történetén keresztül mutatja be a csallóközi és szlovákiai magyarság sorsának alakulását, melyek mindig szorosan kapcsolódtak az egyesület életéhez. Bár az elmúlt 120 évben öt különböző államalakulat váltotta egymást a Csallóközben, a sportegyesület folyamatosan fennmaradt és működött.

Miért fontos a határon túli magyaroknak, hogy legyen egy focicsapatuk melynek meccseire kéthetente kilátogathatnak és magyarul szurkolhatnak? Mit jelent a dunaszerdahelyi focicsapat az országban kisebbségben élő magyarok számára? A DAC-film ezekre a kérdésekre is választ ad. A film mindenkinek mond valamit. Annak is, aki évtizedek óta ott van a DAC stadionban, de annak is, aki nem jár meccsekre, s nem tudja, milyen érzés dunaszerdahelyi szurkolónak lenni.

A filmben a DAC-család szinte minden tagja megszólal, ígyz egykori DAC-edző, a magyar válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya Marco Rossi is, aki nagyon erős gondolatokat tár a nézők elé.

„Amikor hat éve Erdélyben megkeresett a rendező úr, hogy filmet szeretne készíteni a DAC-ról, akkor azt gondoltam, na jó, ez egy tiszteletkör. De ő hat éve küzdött azért, hogy elkészüljön. És itt van. Aki megnézi, megérti, miért készült. Nem csak egy csapatról, klubról, hanem egy kisebbségről, emberekről szól, akik hisznek valamiben. Arról a sok évtizedről, amikor a kisebbség különféle történelmi időszakokban megpróbálja a focin keresztül kifejezni magát” – mondta a filmbemutató után Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa. A filmből az is kiderül, hogy hogyan lett a Nélküled nem csak a DAC, hanem a Felvidék himnusza is.

Tervben van a DAC-film második része is. Hogy mikor jön? Akkor, amikor az álmok beteljesülnek…

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült egész estés filmnek magyarországi premierjére december 12-én kerül sor.