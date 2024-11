Haaland és az angolok gólzápora feljutást ért, nekünk az osztrákok és a görögök is juthatnak

B2-CSOPORT

A B-liga vasárnapi programjának első gólját a görögök szerezték Finnországban, de nem sokáig érezhették magukat csoportelsőnek, hiszen a második félidő elején Anglia egyszerre jutott tizenegyeshez és került emberelőnybe – a Jude Bellinghamet felrúgó Liam Scales magkapta második sárga lapját –, ráadásul Harry Kane a büntetőt be is vágta. A házigazdák perceken belül rúgtak két további gólt, és ezzel még nem is fejezték be a rászámolást az összeomló írekre.

Egy kis stat: Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen és Taylor Harwood-Bellis is az első gólját szerezte az angol válogatottban; legutóbb 1930 októberében, Észak-Írország ellen volt példa hasonlóra – akkor is négy játékos, Harry Burgess, Jimmy Hampson, Sammy Crooks és Eric Houghton szerezte első gólját az angol nemzeti csapatban. (Opta)

Nyertek a görögök is, de az egymás elleni eredmények miatt nekik csak a playoffot jelentő második hely jutott. Az írek a bennmaradásért játszanak, Finnország már korábban kiesett.

B3-CSOPORT

A három gólt szerző Erling Haaland vezérletével a norvégok tönkreverték a már korábban kieső Kazahsztánt, de sokáig úgy tűnt, ez nem lesz elég a csoportelsőséghez, mert Romano Schmid révén vezettek az osztrákok is a szlovénokkal szemben – márpedig az egymás elleni eredmények Ausztriának kedveztek. Csakhogy a bécsi meccs 81. percében Gnezda Cerin egyenlített, és onnantól fogva az osztrákoknak arra is ügyelniük kellett, hogy legalább a playoff meglegyen nekik. A döntetlennel meglett, a szlovénoknak pedig maradt a bennmaradásért következő playoff.

Egy kis stat: Haaland 39 válogatott mérkőzésen lépett pályára eddig, és 38 gólnál jár; Európában legutóbb az NSZK gólgyárosának, Gerd Müllernek volt ennél jobb válogatott mutatója ennyi mérkőzés után (39/47, 1972-ben). (Stats Foot)

Az A-ligában maradásért zajló playoff sorsolását – akárcsak a többi playoffét, valamint az A-liga negyeddöntőjéét– november 22-én, péntek délben tartják a svájci Nyonban. A magyar válogatott (az A-liga többi csoportharmadikjával együtt) kiemelt lesz, azaz 2025. március 20-án idegenben játssza le a rájátszásbeli párharc első mérkőzését, majd a március 23-i visszavágón házigazda lesz.

A mieink lehetséges ellenfelei közül kettő (Ausztria, Görögország) tehát már ismert, a másik kettőre kedden derül fény: az egyik a cseh, grúz, albán, ukrán négyesből, a másik a török, walesi, izlandi hármasból kerül ki.

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Finnország–Görögország 0–2 (0–0)

Helsinki. G: Bakaszetasz (52.), Colisz (56.)

Anglia–Írország 5–0 (0–0)

London. G: Kane (53. – 11-esből), Gordon (56.), Gallagher (58.), Bowen (76.), Harwood-Bellis (79.). K: Scales (51. – Írország)

B2-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Anglia 6 5 – 1 16–3 +13 15 2. Görögország 6 5 – 1 11–4 +7 15 3. Írország 6 2 – 4 3–12 –9 6 4. Finnország 6 – – 6 2–13 –11 0

3. CSOPORT

Norvégia–Kazahsztán 5–0 (3–0)

Oslo. G: Haaland (23., 37., 71.), Sörloth (41.), Nusa (76.)

Ausztria–Szlovénia 1–1 (1–0)

Bécs. G: Schmid (27.), ill. Cerin (81.)