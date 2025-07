Montenegró nyerte meg a játéknap rangadóját

A hat meccsből három rangadó a D-csoportban, ugyanis a horvátok, a görögök és a montenegróiak azonos kvartettbe kerültek. A férfitorna első játéknapjának eddigi egyetlen szoros mérkőzését az FTC klasszisával, Sztilianosz Argiropulosszal felálló görög és a megfiatalított montenegrói válogatott vívta egymással – az egyik játékvezető Kovács Cs. Tamás volt.

Alaposan megdolgoztatták egymást a felek: Dejan Szavics együttese hamar lépéselőnybe került, de a görögök lőtávolon belül maradtak. Az egyik oldalon mértani pontosságú ejtést, a másikon lehetetlen szögből lőtt akciógólt jegyezhettünk fel, de Jovan Vujovics húzása sem volt csúnya – ezzel vezetett Montenegró a nagyszünetben. A harmadik negyedben itt is, ott is feljavult a védekezés, ám a görögök időkérés után feltörték a reteszt, ekkor már a helyszíni műsorközlő is megemelte a hangját. Merthogy tényleg izgalmasan alakult a végjáték: Panajotisz Dzordzatosz bravúrjaival meccsben tartotta csapatát, de a támadásban hatékonyabb montenegróiak 10–9-re megnyerték a rangadót.

A B jelű négyesben a magyar mellett a spanyol válogatott rajtolt győzelemmel. A japánok szoros védekezése megnehezítette az Európa-bajnok ibériaiak dolgát, a bejátszásaik viszont többnyire ültek, Alberto Munárriz például a bekk és a kapus között röplabdás mozdulattal ütötte be a labdát. A közönség egyértelműen a villámgyorsan játszó japán csapatot támogatta, amely akkor is futószalagon lőtte a megúszásgólokat, amikor már eldőlt a mérkőzés – a spanyolok 22–16-os sikerükkel érvényesítették a papírformát.

VÍZILABDA

VIZES VB, SZINGAPÚR

FÉRFIAK

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

Szerbia–Dél-Afrika 27–3 (8–0, 6–3, 4–0, 9–0)

Később

14.45: Románia-Olaszország

B-CSOPORT

Spanyolország–Japán 22–16 (5–3, 6–2, 5–4, 6–7)

MAGYARORSZÁG–Ausztrália 18–6 (5–1, 4–0, 3–2, 6–3)

C-CSOPORT

Brazília–Szingapúr 19–8 (4–0, 5–1, 6–3, 4–4)

Egyesült Államok–Kanada 18–9 (3–0, 4–2, 5–2, 6–5)

D-CSOPORT

Horvátország–Kína 25–6 (7–1, 5–0, 7–4, 6–1)

Montenegró-Görögország 10–9 (5–3, 2–3, 1–1, 2–2)