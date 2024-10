Daniel Maldini családjában nem téma a válogatott meghívó

Nagy nap lehet a csütörtök Daniel Maldini számára. A Monza 22 éves csatára először kapott meghívót az olasz válogatottba, és elképzelhető, hogy csütörtökön, a Belgium elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozik a squadra azzurrában. Ő lenne a család harmadik tagja, aki felhúzza a címeres mezt a nagyapja, Cesare és az édesapja, Paolo után.

„Nagyon büszke vagyok, hogy meghívtak a válogatottba – mondta a fiatal támadó. – Nagyon szoros a kapcsolatom a családom tagjaival, de otthon nemigen beszéltünk erről. Azt tudom, hogy az édesapám nagyon boldog, ahogy mindenki más is. Egyébként sosem kértem ki a tanácsát arról, hogyan cselezzem ki a védőket. Úgy érzem, megérte várni, igyekszem élni az eséllyel.”

Az utóbbi félmondat miatt érdemes hozzátenni, hogy Daniel Maldini édesanyja venezuelai, így a dél-amerikai válogatottat is választhatta volna, ő azonban érhető módon az olasz csapatban képzeli el a jövőjét, ami a felmenőit ismerve érthető.

A fiatal támadó a nyáron igazolt a Milantól a Monzához, eddig hét bajnoki mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt jegyez. Az olasz válogatott egyelőre hibátlan a Nemzetek Ligájában, szeptember 6-án Franciaországban nyert 3–1-re, majd három nappal később a Bozsik Arénában győzte le 2–1-re Izraelt. Davide Frattesi mindkét találkozón betalált, és elképzelhető, hogy most is megvillan. Az igazi csattanó azonban az lenne, ha Daniel Maldini góllal mutatkozna be a válogatottban.

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Izrael–Franciaország, Budapest, Bozsik Aréna (Tv: Arena4)

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)