Olaszország: Gattuso megnevezte a segédeit, de Mancini is bejelentkezett a válogatott élére

Komoly verseny várható az olasz szövetségi kapitányi címért – írja a La Gazzetta dello Sport. A milánói szaklap szerint a legutóbb a horvát Hajduk Splitet vezető egykori Milan-kedvenc, 2006 világbajnoka, Gennaro Gattuso a legesélyesebb a posztra, aki már a segítőit is megnevezte a szintén vb-győztes Gianluigi Buffon és a 2021-ben Európa-bajnokságot nyerő Leonardo Bonucci személyében. Gattusót olyan edzőnek tartják – fogalmaz a lap –, aki amellett, hogy mindig is szívét-lelkét adta aktuális csapatáért, igen gyakorlatias szakember, aki rövid idő alatt képes lehet ütőképes csapatot építeni az azúrkék mezesekből. A másik érv Gattuso mellett, hogy az olasz futballban igencsak befolyásos Buffon támogatja, Bonuccinak pedig van szövetségi edzői tapasztalata az utánpótlás-válogatottaknál, s hárman együtt összesen 370 válogatottságot tudnak felmutatni.

„Nincs jobb dolog annál, mint válogatottat irányítani – ezek már az itáliaiakkal a 2020-as, a Covid-járvány miatt 2021-ben megrendezett Európa-bajnokságot megnyerő tréner, Roberto Mancini szavai, aki már Gabriele Gravinával, az olasz szövetség (FIGC) elnökével is felvette a kapcsolatot. – Klubedzőként is nyertem már ezt-azt, de Olaszországgal győzni teljesen más. Az pedig természetes, hogy vissza akarsz térni oda, ahol boldog voltál. Nagyszerűen éreztem magam Covercianóban, ahol fantasztikus volt a légkör. Kétségtelen, hogy nagy kihívás és komoly rizikó lenne, de néha kockáztatni kell, nemde?”

Roberto Mancini szerint nincs jobb érzés, mint az olasz válogatottat vezetni (Fotó: Getty Images)

A Gazzetta szerint Gattuso és Mancini mellett mások is képben vannak az olasz szövetségnél, ilyen például két másik 2006-os világbajnok, Fabio Cannavaro és Daniele De Rossi, s állítólag kacérkodnak a legutóbb a belga válogatottól januárban távozó Domenico Tedescóval is, aki tudja, milyen válogatottat irányítani, viszont nincs olaszországi edzői tapasztalata. D de szóba került Rafa Benítez is, aki a 2004–2005-ös idényben a Liverpoolt vezette Bajnokok Ligája-győzelemre, illetve a jelenleg a török Fenerbahcét trenírozó José Mourinho, aki 2010-ben az Interrel nyerte el az európai futball legvágyottabb serlegét.