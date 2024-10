A spanyoloknak és a németeknek nincs izgulnivalójuk a Nemzetek Ligájában

ELÉRTE A VÁRT HATÁST a Nemzetek Ligája lebonyolításának megváltoztatása, hiszen két fordulóval a vége előtt a magyar és nagy valószínűséggel az európai futballszurkolók egyik kedvenc elfoglaltsága a számolgatás. Kinek, mikor, kivel mit kellene játszania ahhoz, hogy automatikusan a legjobb nyolc közé vagy a felsőbb ligába jusson, elkerülje az osztályozót vagy éppen azt, hogy közvetlenül az alacsonyabban rangsorolt ligába essen vissza. Cikkünkben elsősorban az A-ligával foglalkozunk, hiszen a hírek szerint a világbajnoki selejtező kalapbeosztása szempontjából a nyolc továbbjutó a fontos, de természetesen a többi ligát is szemügyre vesszük.

A-LIGA: MÉG HAT HELY KIADÓ A NEGYEDDÖNTŐBEN

Két csapatnál már most hátradőlhetnek. A Nemzetek Ligája, valamint az Európa-bajnokság címvédője, Spanyolország a Szerbia elleni sikerével (3–0) bejutott a március végén rendezendő oda-vissza vágós negyeddöntőbe. Dánia a csoportjában ugyan még megelőzheti, de ez csak abból a szempontból érdekes, hogy az első helyezettek mindenképp második helyezettet kapnak a legjobb nyolc között. Dániát viszont Szerbia előzheti meg, ha a két utolsó mérkőzésén legalább négy pontot szerez (ebből hármat Dánia ellen), az északiak pedig kétszer is kikapnak. Németország is csatlakozott a legjobb nyolc mezőnyéhez, hiszen a két üldöző, Hollandia és Magyarország egyaránt ötpontos, s mivel a két válogatott még összecsap, nem előzhetik meg mindketten.

Álvaro Morata boldog: Spanyolország is a nyolc között! (Fotó: Reuters)

Szintén valószínűsíthető, hogy továbbjut a csoportját ugyancsak vezető Portugália és Olaszország, ám esetükben még csak annyi biztos, hogy nem eshetnek ki a B-ligába automatikusan, matematikailag még megelőzheti őket két csapat, még ha erre viszonylag csekély esély is mutatkozik. A tízpontos Portugália elé Horvátország és Lengyelország, míg a szintén tízpontos Olaszország elé a kilencpontos – tehát a legjobb nyolc közé jutás kapujában lévő – Franciaország és a gyengélkedő Belgium kerülhet. A portugálok bánhatják, hogy Skóciában hagytak két pontot (0–0), hiszen győzelem esetén matematikailag is biztossá vált volna a továbbjutásuk.

A novemberi válogatott szünetre hivatalosan még egyik A-ligás válogatott sem úgy fordul rá, hogy biztosan a negyedik, automatikus kiesést jelentő helyen végez. A legközelebb ehhez a hazai mérkőzéseit Magyarországon játszó Izrael áll, ugyanis minden találkozóját elveszítette, még a négypontos, osztályozós helyen álló Belgium is megverte (ez a leszálló ágba kerülő csapat egyetlen győzelme az idei NL-ben, a 3–1-re végződő találkozót Debrecenben rendezték). Skócia, Svájc és a mi csoportunkban szereplő Bosznia-Hercegovina egyaránt egypontos (sajnos Bosznia épp a Puskás Arénában szerezte ezt), közülük egyedül a bosnyákoknak van esélyük a legjobb nyolc közé jutásra, igaz, ehhez Hollandia és Németország ellen győzniük kell, emellett abban bízniuk, hogy a Hollandia–Magyarország találkozó döntetlennel zárul, a magyar–német meccsen pedig vendégsiker születik. Ez a négy csapat leginkább az osztályozós hely megkaparintásáért száll harcba az utolsó két fordulóban, de erre reális esélye csak Svájcnak van.

Az eddigi három kiírás legjobbjai közül tehát Portugália (2019 aranyérmese) és Franciaország (2021 győztese) is közel áll a továbbjutáshoz, Spanyolország (címvédő és 2021-es ezüstérmes) már továbbjutott, a korábbi finalisták közül Hollandia (2019) és Horvátország (2023), valamint a 2021-ben és 2023-ban is bronzérmes Olaszország is bejutó helyen található. A 2019-ben negyedik helyen végző Svájc már csak a bennmaradásért küzdhet, ahogy Belgium (2021-ben negyedik) is, 2019 bronzérmese, Anglia pedig idén a B-ligában szerepel. Belgium és Anglia helyzete a világbajnoki selejtező kalapbeosztása szempontjából is érdekes. Még mindig nem történt hivatalos bejelentés arról a sajtóértesülésről, hogy a világbajnoki selejtező tizenkét első kalapos csapatát a Nemzetek Ligája legjobb nyolc közé jutó együttesei, illetve a FIFA-világranglista európai rangsora alapján négy olyan csapata adja, amely a legjobb nyolcba nem került be. Bár a legjobb nyolc közé nagy valószínűséggel nem jut be Belgium, Anglia pedig jelenleg a B-ligában szerepel, az európai rangsor harmadik és negyedik helyén állnak, így a hónapokkal ezelőtt kiszivárgott tervezet szerint mindketten az első kalapból várhatják a sorsolást. Pontosan, ahogy az A-ligás csoportjában negyedik Svájc és a B-ligás Ausztria, hiszen ők Európa tizedik és tizenkettedik legjobbjai. Nyugati szomszédainkat épp Magyarország ütheti ki az első kalapból, a mieink helyzete a legkedvezőbb azon csapatok közül, amelyeknek még van esélyük az első kalapra (Lengyelország és Szerbia három pontra van a csoportja második helyétől).

A1-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Portugália 4 3 1 – 7–3 +4 10 2. Horvátország 4 2 1 1 7–6 +1 7 3. Lengyelország 4 1 1 2 7–9 –2 4 4. Skócia 4 – 1 3 4–7 –3 1

A2-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Olaszország 4 3 1 – 11–5 +6 10 2. Franciaország 4 3 – 1 9–5 +4 9 3. Belgium 4 1 1 2 6–7 –1 4 4. Izrael 4 – – 4 4–13 –9 0

A3-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

A4-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Spanyolország 4 3 1 – 8–1 +7 10 2. Dánia 4 2 1 1 6–3 +3 7 3. Szerbia 4 1 1 2 2–5 –3 4 4. Svájc 4 – 1 3 3–10 –7 1

B-LIGA: HIBÁTLAN GÖRÖGÖK, A GRÚZOK MEGTORPANTAK

Bár hazánk esetében két hatalmas bravúr esetén szóba kerülhet a továbbjutás, érdemes figyelni a B-ligában második helyen álló csapatokra, hiszen ha harmadik helyen végez Marco Rossi együttese, osztályozót kell vívnia a bennmaradásért. Jelenleg Grúzia, Anglia, Ausztria és Wales áll második helyen a B-ligában (rendkívül szoros a versenyfutás, tehát itt még bőven lehet változás), és első ránézésre egyik párosítás esetében sem lehetne egyértelműen kijelenteni, hogy Magyarország az esélyes, az pedig meglehetősen nehéz párharcnak ígérkezne, ha Angliával vagy Ausztriával sorsolnák össze a válogatottat.

Hibátlan teljesítménnyel rukkolt ki Görögország, ráadásul az angolok ellen Vangelisz Pavlidisz két gólt szerzett (FOTÓ: REUTERS)

Kifejezetten érdekes a B-ligában a grúzok összeomlása. A nyári Európa-bajnokság nyol­caddöntőig jutó meg­lepetéscsapata kifejezetten jól kezdte a Nem­zetek Ligáját, szeptemberben Csehországot hazai pályán 4–1-re, Albániát idegenben 1–0-ra győzte le. Októberben azonban két vereséggel folytatta szereplését, Ukrajnától semleges pályán, Albániától pedig odahaza 1–0-s vereséget szenvedett. A csoportot így jelenleg a csehek vezetik, de a két együttes novemberben még összecsap egymással, így bármi lehetséges. A görög válogatott ugyanakkor már nyeregben érezheti magát, az Angliában aratott 2–1-es győzelem után Írország ellen is nyert (2–0) hazai pályán, és maximális pontszámmal vezeti csoportját. Az angoloknál az ideiglenesen kinevezett Lee Carsley a Finnországban aratott 3–1-es győzelemmel javított, és még a novemberi két találkozón (idegenben Görögország és otthon Írország ellen) is ő irányít, a helyére kinevezett Thomas Tuchel jövő év elején mutatkozik be a kispadon. A B-liga 3. csoportjában a legszorosabb a mezőny, Norvégia, Ausztria és Szlovénia is 7 pontos, egyedül a kazahok kiesése tűnik biztosnak, míg a 4. csoportban Törökország és Wales küzdhet a feljutó helyért.