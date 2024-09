Portugál siker Ronaldo 900. góljával; Svájc kilenc emberrel kapott ki; lengyel győzelem a hajrában

PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG

Bekezdtek a portugálok, már a legelején helyzeteket alakítottak ki, a 7. percben pedig Diogo Dalot közeli góljával meg is szerezték a vezetést. A folytatásban is aktívabbak voltak a hazaiak, a horvátok fél óra elteltével kezdtek életjeleket mutatni, de Cristiano Ronaldo gyorsan lehűtötte a kedélyeket. A 39 éves sztár Nuno Mendes bal oldali beadása után lőtt a kapuba, amivel megszerezte pályafutása 900. gólját (klubszínekben: 769, a válogatottban: 131).

A hajrá is izgalmasan alakult, előbb szépítettek a vendégek, Diogo Dalotról a saját kapujába pattant a labda, majd a másik oldalon egy kontra végén Pedro Neto lövése csattant a lécen. A második félidő kevésbé volt mozgalmas: bár akadtak helyzetek, Horvátország nem tudott igazi nyomást helyezni Portugáliára, így kikapott. 2–1

SKÓCIA–LENGYELORSZÁG

Hamar előnybe kerültek a lengyelek, miután Sebastian Szymanski 25 méterről ellőtte a labdát, amely a bal kapufáról befelé pattant, de mintha Angus Gunn egy kicsit mellé nyúlt volna. A 23. percben úgy tűnt, egyenlítenek a skótok, ám a VAR segítéségével végül nem adták meg Scott McTominay gólját, mivel a friss Napoli-igazolás a saját kezére fejelte a labdát. A félidő eleje után a vége is a lengyeleké volt, akik tizenegyeshez jutottak, amit Robert Lewandowski a jobb alsóba lőtt.

Nem adták fel a skótok, a második játékrész kezdete után 20 másodperccel Billy Gilmour használta ki a kapu előtt kavarodást, és lőtt a hálóba. Mentek előre a hazaiak, és a 76. percben egy szép támadás végén egyenlítettek, Scott McTominay ezúttal már érvényes gólt szerzett. A szigetországiak hajtottak a harmadik találatért, de egy kontrából elmentek a lengyelek a 96. perc elején, és büntetőt kaptak. Egy perccel később Nicola Zalewski odaállt a labda mögé, és belőtte a győztes gólt, pedig Gunn rajta volt a labdán, azonban csak beleérni tudott. 2–3

DÁNIA–SVÁJC

Az első félidőben Svájc birtokolta többet a labdát, de helyzete Dániának volt több. A szünet után fontos esemény történt, ugyanis Nico Elvedit kiállította a játékvezető, mivel gólhelyzetben szabálytalankodott, így a vendégek emberhátrányba kerültek. A létszámfölényt nem tudták kihasználni a dánok, helyzetekig sem igazán jutottak el, igaz, egy lesgólt szereztek, de azzal nem sokra mentek.

Aztán kicsit a semmiből betaláltak a hazaiak, a 19 éves Patrick Dorgu talált be az első válogatott meccsén, a gólt követően pedig kicsit elszabadultak az indulatok. Egy tömegjelenet után négy sárgát osztott ki a játékvezető, majd Breel Embolo is kapott, és végül Granit Xhaka is begyűjtött egyet törlesztésért, ami neki a második volt, így kilenc emberrel volt kénytelen folytatni Svájc. Ez pedig már nagy fölényt hozott a dánoknak, akik ezzel a hajrában élni tudtak, Pierre-Emile Höjbjerg okosan passzolt a jobb alsóba egy jobb oldali támadás végén. 2–0

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Portugália–Horvátország 2–1 (Dalot 7., C. Ronaldo 34., ill. Dalot 41. – öngól)

Skócia–Lengyelország 2–3 (Gilmour 46., McTominay 76., ill. S. Szymanski 8., Lewandowski 44. – 11-esből, Zalewski 90+7. – 11-esből)

4. CSOPORT

Dánia–Svájc 2–0 (Dorgu 82., Höjbjerg 90+2.)

Kiállítva: Elvedi (52., Svájc), Xhaka (87., Svájc)

Szerbia–Spanyolország 0–0

A 2. FORDULÓ PROGRAMJA

VASÁRNAP

1. CSOPORT

20.45: Horvátország–Lengyelország, Eszék

20.45: Portugália–Skócia, Lisszabon (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

18.00: Dánia–Szerbia, Koppenhága (Tv: Spíler2)

20.45: Svájc–Spanyolország, Genf (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!