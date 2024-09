Felforgathatja győztes csapatát Luciano Spalletti a Bozsik Arénában hétfő este

A PÁRIZSBAN PARÁDÉS futballal Franciaországot 3−1-re legyőző olasz válogatott hétfőn ismét idegenben játszik a Nemzetek Ligájában, de ezúttal semleges terepen: Budapesten, a Bozsik Arénában lesz Izrael vendége, mivel a háborúban álló állam az UEFA döntése értelmében biztonsági okokból nem rendezhet odahaza mérkőzéseket. Mint írtunk róla: az NL-ben Izrael mindhárom „hazai” meccsét a magyar fővárosban játssza, friss emlék, hogy a belgák elleni idegenbeli mérkőzésére (1−3) is hazánkban, Debrecenben került sor.

A Nagyerdei Stadionban pénteken rendezett meccsel ellentétben az olaszok elleni találkozóra nézők is mehetnek, akik elsősorban a négyszeres világbajnok olaszokra kíváncsiak (gyanítjuk, ők lesznek többen), azoknak rossz hír, hogy két sztárjátékost biztosan nem láthatnak Kispesten: a franciák ellen Ousmane Dembélé belépője után vádlizúzódást szenvedő Riccardo Calafiori már vissza is utazott klubjához, az Arsenalhoz, és a combhajlítójában sérülést szenvedő Lorenzo Pellegrini is hazarepült Rómába.

Eközben az olasz sajtó továbbra is lelkesen ünnepli a válogatottat, amely a katasztrofális, Svájc elleni nyolcaddöntős kieséssel végződő Európa-bajnokság után új lendületet vett, és láthatóan kiváló erőállapotnak örvend. A La Gazzetta dello Sport kiemeli, hogy Luciano Spalletti szövetségi kapitány „megvágta” az Eb-keretet és a fiatal tehetségeket is beveti, ugyanakkor hozzáteszik: az Eb-n leszereplő játékosok hozzáállása is látványosan javult, nagy fegyverténynek könyveli el, hogy a gyorsan kapott gól után talpra állva fordított Franciaországban a csapat. A megnövekedett önbizalmat jól jelzi, hogy a rózsaszín lap sportfogadási összeállítása szerint nincs olyan olasz fogadóiroda, amely 1.06-nál nagyobb oddsot fizetne arra, hogy szereznek gólt Budapesten Izrael ellen.

A lap szerint Calafiorit Alessandro Buongiorno (Napoli) pótolhatja, míg Pellegrini helyettese a Párizsban a helyére beálló Giacomo Raspadori (Napoli) lehet, de Mattia Zaccagni (Lazio) vagy Marco Brescianini (Atalanta) is szóba jöhet a csatár mögötti poszton a 3–5–1–1-es hadrendben. Ugyanakkor a Corriere dello Sport azt gyanítja, Izrael ellen lesz lehetősége a kísérletezésre Spallettinek, és elképzelhetőnek tartja, hogy hét helyen is változtat a Párizsban győztes csapaton. A római szaklap szerint így fut ki majd az olasz tizenegy a Bozsik Aréna gyepére: Donnarumma – Gatti, Buongiorno, Bastoni – Bellanova, Fagioli, Ricci, Tonali, Udogie – Raspadori − Kean.

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA

IZRAEL–OLASZORSZÁG

Budapest, Bozsik Aréna, 20.45 ( Tv: Spíler1 )

Vezeti: Ivan Kruzliak (szlovák)

Antoine Griezmann még sohasem volt ilyen rossz formában

Az Atlético Madrid csatára tavaly november óta gólt és gólpasszt sem jegyzett a francia válogatottban, de nemcsak neki, a csapatnak is javítania kell hétfőn a Belgium elleni hazai mérkőzésen.

Antoine Griezmannt (balra) újabban könnyen földre viszik az ellenfelek – jelentős javulást várnak tőle a franciák (Fotó: Getty Images)

HULLÁMVÖLGYBE KERÜLT a francia vá­lo­gatott? Didier Deschamps együttese már az Eb-n is gyengén teljesített, és bár az elő­döntőig menetelt, az első öt mérkő­zésén csak három gólt szerzett, amiből kettő öngól volt, egy pedig büntetőből született – az egyetlen akciógól Randal Kolo Muani fejes gólja volt a Spanyolország ellen 2–1-re elveszített elődöntőben. A folytatás sem sikerült jobban, Franciaország meglepetésre hazai pályán 3–1-re kikapott Olaszországtól a Nemzetek Ligája A-ligájában.

A támadósor papíron az egyik legerősebb, valami mégsem működik. Különösen szembetűnő, hogy Antoine Griezmann-nak hónapok óta nem megy a játék a válogatottban. Negyvennégy góllal ő a nemzeti csapat történetének negyedik legeredményesebb labdarúgója, de már tíz mérkőzés óta nincs se gólja, se gólpassza. Legutóbb tavaly novemberben, a Gibraltár ellen 14–0-ra megnyert Eb-selejtezőn jegyzett egyetlen gólpasszt. Korábban sohasem fordult elő, hogy ilyen sokáig ne legyen gólja és gólpassza sem – az eddigi leghosszabb ilyen sorozata hét mérkőzés volt még 2014-ben.

A francia lapok szerint a visszaesés egyik oka, hogy megromlott a kapcsolata Didier Deschamps szövetségi kapitánnyal. Bár továbbra is tisztelik egymást, a 33 éves csatár nehezen viselte, hogy az Eb-n csak csereként kapott lehetőséget a spanyolok elleni elődöntőben, ahol aztán nem is igazán ment neki a játék. De állítólag a válogatotton belüli generációváltás sem tett jót neki, ahogyan az sem, hogy már Kylian Mbappé az első számú vezér, a csapatkapitányi karszalagot is ő kapta meg. Persze kérdés, ebből mennyi az igazság, mindenesetre Philippe Montanier, aki korábban a Real Sociedadnál edzette, azt mondta, Griezmann akkor tud jól teljesíteni, ha érzi a bizalmat és a stáb, valamint a csapattársai tiszteletét.

Az Atléticóban egyébként nem kezdett rosszul, eddig négy forduló alatt egy gólt és két gólpasszt számlál. Persze még a válogatottban sem kell őt leírni, hétfőn ő is és a csapat is javíthat a Belgium elleni hazai összecsapáson. Érdekesség, hogy a két válogatott az Európa-bajnokságon is találkozott, akkor Jan Vertonghen öngóljával győzött 1–0-ra Franciaország. Meglepő lenne az újabb vereség, már az is kellemetlen lenne, ha Deschamps együttese sorozatban a negyedik tétmérkőzésén is nyeretlen maradna.

A győzelemhez azonban nemcsak Griezmann-nak kell összekapnia magát, hanem Kylian Mbappénak is. A 25 éves klasszis a legutóbbi hat mérkőzésén egyetlen gólt szerzett a válogatottban, azt is tizenegyesből. Ez pedig elég halovány teljesítmény a világ egyik legjobb csatárától. Talán igaza volt a szintén világbajnok Christophe Dugarrynak, amikor nemrég azt nyilatkozta, hogy Mbappé gyors, de a technikáját és a játékügyességét tekintve nincs a világ tíz legjobb támadója között, és sok területen fejlődnie kell még.

A L’Équipe információja szerint egyébként elképzelhető, hogy Mbappé csak csere lesz a belgák ellen, és ezt Didier Deschamps sem cáfolta. Pedig ő is tudja, hogy egy újabb vereség esetén bizonyára még jobban felerősödnek a kritikák.

Mike MAIGNAN, a francia válogatott kapusa a Le Parisiennek: – Szerettük volna győzelemmel kezdeni a Nemzetek Ligáját, fájó volt az olaszok elleni vereség. A mérkőzés után megbeszéltük az öltözőben a történteket, de hogy pontosan miről volt szó, az csak ránk tartozik. Belgium ellen mindenképpen javítanunk kell.

A győzelem ellenére elégedetlen Kevin De Bruyne

A belgák jobb hangulatban készülhetnek, miután Debrecenben, zárt kapuk mögött 3–1-re nyertek Izrael ellen. Ugyanakkor náluk sincs minden rendben. A félidőben még 1–1 volt az állás, és több belga lap is kiemelte, hogy Kevin De Bruyne kiabált Domenico Tedesco szövetségi kapitánnyal. Mondandója lényege az volt, hogy a csapat ugyanolyan gyenge, mint az Európa-bajnokságon. A Manchester City középpályása egyébként két góllal vette ki a részét a győzelemből, és hétfőn is ő lehet a kulcsember. A 33 éves futballista nemrég a sűrű versenynaptár miatt is kifakadt, erősen kifogásolta, hogy a játékosoknak szinte semmi esélyük sincs a regenerálódásra és a pihenésre.

„Sajnos nem tudunk mit tenni, az egész csak a pénzről szól, semmi másról” – fakadt ki De Bruyne még az Izrael elleni találkozót megelőzően.

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA

FRANCIAORSZÁG–BELGIUM

Décines-Charpieu (Lyon), 20.45 (Tv: Spíler 2). Vezeti: Tobias Stieler (német)