A Topolya meglepetésre hazai pályán kapott ki az újonc OFK Beogradtól

SZERB SZUPERLIGA

5. FORDULÓ

TSC–OFK Beograd 0–1 (0–1)

Topolya, TSC Aréna, Vezette: Sz. Osztracsanin

Topolya: Ilics – Petrovics (Sós Bence, 76.), Capan, Djordjevics, Sztefan Jovanovics (Vlalukin, a szünetben) – Radin – Csirkovics (Lazetics, a szünetben), Djakovac, Banjac (Sztanics, 70.), Pantovics – Szasa Jovanovics (Miloszavljevics, 70.). Edző: Dean Klafuric

OFK Beograd: Popovics – Vukicsevics, Lazics, Djermanovics – Annan, Palocsevics (Momcsilovics, 85.), Addo, Cvetkovics (Gleolifo, 75.) – Sztanojlovics (Mituljkics, 70.), Kahvic (Owusu, 75.), Obradovics. Edző: Simo Krunic

Gólszerző: Kahvic (16.)

Kiállítva: Mituljkics (90.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az már a mérkőzés elején látszódott, hogy a fővárosi együttes játékosai roppant gyorsak, és a védekezési formációjuk másodpercek alatt alakul át támadóformációvá, s azonnal veszélyeztetik az ellenfél kapuját. Pontosan ez történt a 16. percben, amikor a hazai védelem túlságosan előre merészkedett, s csak két játékos maradt hátul, ezt pedig a Cvetkovics, Kahvic kettős azonnal kihasználta, s az utóbbi a bal alsóba gurított.

A folytatásban összekapta magát a TSC, és Milos Pantovics előtt adódott százszázalékos gólhelyzet, de Jovanovics beadását öt méterről a kapusba fejelte. A 36. percben egy újabb vendég ellentámadás következett, s Sztanojlovics futtából próbálta meg kilőni a jobb alsót, de Veljko Ilics a mérkőzés legnagyobb védését bemutatva hárított. Az első játékrész hajrájában a hazaiak előtt is adódott egy remek lehetőség, de Alekszandar Csirkovics addig gondolkozott, hogy kinek passzoljon, amíg mindenki az ötösön belülre futott, ő pedig mögéjük gurította a labdát, így odalett a kínálkozó alkalom.

Nemcsak az eredménnyel, de a látottakkal is elégedetlen volt Dean Klafuric, a TSC edzője, aki a szünetben Csirkovicsot és Sztefan Jovanovicsot is lecserélte, helyettük Jovan Vlalukin és Marko Lazetics érkezett. Ennek meg is lett az eredménye, legalábbis ami a mezőnyfölényt illeti, ugyanis a hazaiak teljesen a kapujukhoz szegezték az ellenfelüket, akik nem tehettek mást, tíz emberrel védekeztek.

A hajrában érkezett Sós Bence is, de sem ő, sem az nem segített a hazaiakon, hogy Mituljikics a lesgólja után levetette a mezét, amiért megkapta második sárga lapját. A vendégek kivédekezték a játékvezetői ráadást is, így három ponttal távoztak Topolyáról.

A következő fordulóban a TSC-nek a Crvena zvezda vendégeként kellett volna pályára lépnie, de ezt a mérkőzést elhalasztották, mivel mindkét együttesre nemzetközi kupameccs vár: a TSC csütörtökön Szombathelyen játszik a tel-avivi Maccabival.

PERCRŐL PERCRE