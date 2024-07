Daniele De Rossi a Romával visszatér Kassára

Néhány nap múlva nem csupán Magyarországon, de több környékbeli országban is elrajtol a 2024-2025-ös labdarúgóidény. Nem véletlen, hogy aki csak teheti, a főpróbának igyekszik megadni a módját. Amíg a Zalaegerszeg a ZTE Fiesztán a horvát NK Sibenik ellen lépett pályára (a végeredmény 1–2 lett), a Tatabánya pedig zárt kapus meccsen Ausztriában játszott a portugál első osztályban legutóbb bronzérmet szerző FC Porto vendégeként (a harmincszoros portugál bajnokcsapat győzött 4–2-re), a magyar többségi tulajdonban lévő FC Kosice az egyik legnépszerűbb olasz klubot, az AS Romát fogadja hétfőn 19.30-kor.

„A kassai találkozó több mint egyszerű felkészülési mérkőzés – tudta meg lapunk a „farkasokat” Szlovákiába hozó FIFA-licences menedzsertől, Gelei Károlytól. – Bár a Kassai Futballaréna adott otthont már Niké Liga-meccsnek, illetve a Szlovák Kupa döntőjét is itt rendezték májusban, a létesítményt hivatalosan ezzel a mérkőzéssel adják át. Az aréna a város tulajdona, nem meglepő, hogy óriási a felhajtás, nagy ünnepség előzi meg a gálameccset. Elővételben minden jegy elkelt, ami azt jelenti, hogy tizenkétezer néző várja az olasz sztárklub labdarúgóinak fellépését.”

S hogy miért éppen az AS Romára esett a vendéglátók választása?

A „farkasok” nemcsak Itáliában, hanem Európa-szerte, így Magyarországon és Szlovákiában is rendkívül népszerűek, Kassán pedig nem felejtették el, ami a két klubot összeköti: 2009. augusztus 20-án Európa-liga-mérkőzésen fogadta az FC Kosice a Francesco Totti és Daniele De Rossi nevével fémjelzett olasz gárdát, és óriási meglepetésre, kétgólos hátrányból egyenlítve 3–3-as döntetlent ért el. (A történeti hűség kedvéért azért álljon itt, hogy a visszavágóra már nem szívesen emlékeznek a kassaiak, az Örök Városban ugyanis súlyos, 7–1-es vereséget szenvedtek, és természetesen búcsúztak a kupasorozattól.)

„A kassaiak kifejezett kérése volt, hogy az AS Romát szeretnék ellenfélként vendégül látni a stadionavatón – mondta a menedzser a mérkőzés háttérmunkájáról. – Nem volt egyszerű időpontot találni a gálameccsnek, ugyanis rendkívül sűrű az olasz sztárklub programja, de végül sikerült beszorítani a felkészülési menetrendjébe. A rómaiak hétfőn charterjárattal érkeznek Kassára, a délutáni pihenő után este következik a meccs, utána azonnal repülnek is vissza Olaszországba. Annak kifejezetten örülnek a házigazdák, hogy a római klub ikonját, Daniele De Rossit tizenöt évvel ezelőtt még játékosként, most pedig az együttes szakvezetőjeként láthatják vendégül.”

A közelmúltban véget ért Európa-bajnokság, illetve Copa América miatt lesz hiányzó a római keretben, de így is számos felnőtt- és utánpótlás-válogatott játékosára számíthat a Kassára immár vezetőedzőként visszatérő Daniele De Rossi.

Felkészülési mérkőzés

19.30: FC Kosice–AS Roma, Kassa (Tv: Match4)