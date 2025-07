Konferencialiga: ünnepi hangulatban debütál az FC Kassa az európai porondon

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott csütörtök délutáni sajtóközlemény szerint a mérkőzés iránti érdeklődést jól mutatja, hogy több mint 10 ezer szurkolóra számítanak a helyszínen. Geri Ádám klubigazgató kiemelte: „Tavaly ilyenkor, az AS Roma elleni stadionavatón telt ház volt – nagy öröm, hogy most is ilyen élénk az érdeklődés. Ez is mutatja, mennyit jelent a kassai közösségnek az európai szereplés.”

A közleményből kiderül az is, hogy a találkozót igazi futballünnep kíséri, hiszen – ahogy Richard Kosco marketingmenedzser fogalmazott – „az európai kupameccs ünnep minden klub életében”. Éppen ezért fanzónával, interaktív programokkal, valamint baráti jegyárakkal készülnek a szervezők, köszönetként a szurkolók eddigi támogatásáért. A klubvezetés célja, hogy mindenki részese lehessen az élménynek.

A visszavágóra július 31-én Szegeden kerül sor.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: FC Kassa (szlovákiai)–Nyeman Grodno (fehérorosz) – élőben az NSO-n!