Az izraeli válogatott Budapestre hozza a francia, olasz, belga hármast

Az UEFA honlapja szerint az izraeli válogatott az országban fennálló háborús helyzet miatt az ősszel is Magyarországon játssza hazai mérkőzéseit, ami azt jelenti, hogy a Nemzetek Ligája-csoportjából Franciaország és Olaszország is Budapestre látogat, és könnyen lehet, hogy Belgium is így tesz.

A Nemzetek Ligája A-ligájának 2. csoportjában Izrael labdarúgó-válogatottja Belgiummal, Franciaországgal, valamint Olaszországgal került össze, a sorsolás szerint az olaszokkal szeptember 9-én, a franciákkal október 10-én, míg a belgákkal november 17-én mérkőzik meg pályaválasztóként. A közel-keleti ország csapata a kialakult háborús helyzet miatt továbbra sem tudja hazai környezetben lejátszani a mérkőzéseit. Az UEFA – az izraeli szövetség kérésének eleget téve – Magyarországot jelölte ki semleges meccshelyszínnek, így az NL-mérkőzések otthona Budapest lesz, az UEFA honlapján a szeptemberi és az októberi mérkőzés helyszíneként már a Bozsik Arénát tüntették fel, a novemberi, belgák elleni mérkőzésnél még nem szerepel stadion. A korszerű kispesti komplexum nyolcezer néző befogadására alkalmas, és a csapatneveket figyelembe véve a telt ház szinte előre garantálható. Nem először fordul elő, hogy Izrael hazánkban rendez mérkőzéseket, tavaly novemberben előbb Svájc, majd Románia elleni Európa-bajnoki selejtező keretében volt összecsapás Felcsúton, a Pancho Arénában.