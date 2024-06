Felcsúton rendezte meg gyerektornáját a Real Madrid Alapítvány

A szerda esti tehetségkutató show után csütörtökön ismét a sporté volt a főszerep a felcsúti futballtáborban, a Copa Almán: a spanyol, portugál, lengyel, bolgár, román, ukránok és magyar gyerekek a fülledt melegben is fáradtságot nem ismerve kergették a labdát, s igyekeztek minél több pontot gyűjteni a Puskás Akadémiának és nemzetüknek – olvasható a Puskás Akadémia FC hivatalos weboldalán. Csakúgy, mint a „nagyok” futballjában a győzelmek és a gólok itt is pontokat értek, ám ellentétben a modern játékosok által űzött profi futballal, itt nem kizárólag a pályán elért eredmény, hanem annak mikéntje is számított: a szervezők ugyanis azt is figyelték a küzdelem közben, hogy az egyes csapatoknál a fókuszba állított értékek hogyan nyilvánulnak meg a pályán, illetve azon kívül.

(Fotó: puskasakademia.hu)

Este hétkor került sor a záróünnepségre, amelyen beszédet mondott a Real Madrid Alapítvány nagykövete a négyszeres spanyol bajnok, kétszeres UEFA Kupa-győztes, a hispán válogatottal Európa-bajnoki ezüstérmes Ricardo Gallego, a UPS dél-európai vezetője, Francisco Conejo, a Puskás Akadémia operatív vezetője, Székely Gábor, valamint a magyar futballhagyomány és a Puskás-ügyek nagykövete, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György is.

(Fotó: puskasakademia.hu)

A Puskás Akadémia honlapján olvasható összefoglalóból kiderült az is, hogy a legjobb csapatmunkát a spanyolok produkálták, a portugálok az egyenlőségben, a lengyelek az autonómiában voltak kiemelkedők, a bolgárok voltak a legmotiváltabbak, a románok önbecsülése volt a legmagasabb, az ukránok kék csapata a rugalmasságban, a sárgák az egészség terén jártak elöl, a mieink pedig a tisztelet kategóriájában nem találtak legyőzőre.