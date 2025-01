Fiaik titkairól is beszélt Nagy Ádám, Schäfer András és Csoboth Kevin édesanyja Csisztu Zsuzsa podcastadásában

A beszélgetést Tarr Csabáné Jakab Ágnes, Nagy Ádám édesanyja nyitotta. Tőle egyebek mellett megtudhattuk, hogy a család a kezdetekben nem igazán pártolta, hogy fiukból futballista legyen: „Ádám választotta, mi elleneztük. A családban ugyanis nem volt senki, aki focizott. Nagyon jó tanuló volt, és azt szerettük volna, ha ezt folytatja...” – mondta az édesanya, aki végül elfogadta, hogy fia a labdarúgás mellett döntött.

Schäfer András édesanyja, dr. Pászthory Ildikó pedig arról beszélt, hogy fia sok sportágban jeleskedett gyermekként, ám végül ő is a labdarúgást választotta: „A kosárlabdához kicsi és törékeny volt. A foci eleve elrendelt dolog volt nála. Ha leesett a szárogatóról egy összegombócozott zokni, akkor pelusban, egyéves korában is azt rúgta” – fogalmazott, hozzátéve, hogy András például a teniszben is nagyon ügyes volt.

Csobothné Németh Andrea, Csoboth Kevin édesanyja is felidézte a kezdeteket. Szavai szerint fia sokáig nem rajongott a labdarúgásért, egészen addig, amíg édesapja el nem vitte egy Milan-meccsre. Onnantól kezdve pedig már minden ment magától... „Arra is lett terelgetve, hogy a foci érdekelje. Utána már Milan-mezben aludt...” – emlékezett vissza.

Az egyórás műsorban az édesanyák eddig nem ismert sztorikat is megosztottak Csisztu Zsuzsával. Csoboth Kevin édesanyja például felidézte a feledhetetlen pillanatot, amikor fia a 100. percben eldöntötte a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzést. De több különleges történetet is meséltek a büszke anyukák, sőt olyan gyermekkori családi fotók is előkerültek, amiket sosem láthattunk a futballistákról. Már csak ezek miatt is érdemes végignézni a beszélgetést.