Nem nekünk áll a zászló – Thury Gábor jegyzete

NOVEMBER 16-ÁN Hollandia ellen idegenben, három nappal később Németországgal szemben a Puskás Arénában – utóbbi meccsre már minden jegy elkelt – lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája A-ligájának utolsó két fordulójában. Idézzük Marco Rossi szavait: nem nekünk áll a zászló. A magyar fegyver azonban nem az esélytelenek nyugalma, hanem a szervezett futball, mint éppen a hollandok elleni 1–1-es döntetlen és a bosnyákok 2–0-s legyőzése alkalmával.

A szövetségi kapitány Gazdag Dániel és Ádám Martin helyére a húszéves ferencvárosi Gruber Zsombort és az Eintracht Braunschweig csatárát, a 25 esztendős Szabó Leventét hívta meg – hogy szokják a levegőt. Őket leszámítva a kapitány úgy látja, a fiatalok néhány jó meccs után ugyanazzal a lendülettel el is tűnnek… Gruber Zsombor Győrön és a Puskás Akadémián keresztül a magyar akadémiai rendszerből érkezett, az U-válogatottak grádicsait végigjárva zürichi kitérőt követően idén igazolta le az FTC, s a legutóbbi bajnokin a DVSC ellen szép gólt lőtt. Szabó Levente Szoboszlai Dominik nevelőegyesületében, a Főnix-Goldban kezdett, majd az olasz utánpótlásrendszerben is megfordulva a Fehérvárban mutatkozott be a honi élvonalban, idén nyáron került a Bundesliga másodosztályába, Braunschweigbe, ahol jól megy neki.

Jól megy a Bournemouthban Kerkez Milosnak és a Puskás Akadémiában Nagy Zsoltnak is, a bal oldal talán az egyetlen poszt, amelyen a kapitánynak kellemes gondjai vannak. Ugyanakkor nehezen elképzelhető, hogy Nagy Zsolt és Kerkez Milos egyszerre játsszon – más világ van, mint egykor Baróti Lajos vagy éppen Mezey György kapitánysága idején, amikor egy-egy elképzelést úgymond felkészülési találkozókon ki lehetett próbálni. A Nemzetek Ligája létrehozásának éppen az volt az egyik indoka, hogy ne legyenek tét nélküli mérkőzések…

Marco Rossi kitért Dárdai Bencére is, a legkisebb Dárdai fivért szívesen látná legjobbjaink között. A Wolfsburg 18 éves játékosa német szinten is óriási tehetség, nem zárható ki, az ottani szövetség mindent megtesz, hogy német utánpótlás-válogatottakban kezdődő karrierjét a felnőttek között is a sasos mezben folytassa. Mondjuk Bence részéről egy határozott nein, azaz nem lezárhatná ezt a kérdést – ám ez még a jövő zenéje.

Ami a közelgő napokat illeti, nem nekünk áll a zászló, de a pályán nem mindig a papírforma szerint történnek az események.

Ahogyan ezt a magyar válogatott már számos alkalommal bizonyította.

