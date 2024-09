A Barca fiataljával csatázhat Gruber Zsombor az U21-es Eb-selejtezőn

Nehzéz feladat előtt áll a magyar U21-es válogatott. Szélesi Zoltán szövetségi edző csapata kedden Kecskeméten Spanyolország ellen lép pályára Európa-bajnoki selejtezőn, az ellenfél keretében pedig több olyan futballista is van, aki a nyáron olimpiai bajnok lett.

„Tisztában vagyunk vele, milyen képességű játékosok alkotják a spanyol válogatottat, ám szeretnénk megnehezíteni a dolgát – mondta lapunknak Gruber Zsombor, az U21-es válogatott és a Ferencváros támadója. – A célunk, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsunk. Az egész világ tudja, milyen sikeres a spanyol utánpótlás, motivál minket, hogy ilyen képességű játékosok ellen mutathatjuk meg, mire vagyunk képesek. Ismerjük őket, tudjuk, hogy jók, de a pályán dől el minden. Hátul zártan kell védekeznünk, nem szabad nagy területet és sok időt hagynunk nekik, az ellentámadásokból pedig igyekszünk majd veszélyeztetni.”

Gruber Zsombor támadóként vélhetően többször is találkozik majd Pau Cubarsíval, a Barcelona védőjével. A 17 esztendős spanyol hátvéd az előző idényben robbant be a világ élvonalába, s a Barcelona új edzője, Hans-Dieter Flick is mind a négy bajnokin lehetőséget adott neki ebben az évadban.

„Nem véletlenül játszik a Barcelonában, a világon mindenhol elismerik, magas, jó adottságai vannak, gyors, technikás, ráadásul fiatal kora ellenére kellő tapasztalata is van. Mindenesetre azon leszek, hogy minél többször túljárjak az eszén. De nem emelném ki őt, mert mindegyik spanyol labdarúgó ragyogó képességű.”

Tény, a spanyol U21-es válogatott tele van olyan futballistával, aki rendszeresen játszik a La Ligában, de megtalálható a portugál, az angol és a szaúdi élvonalban pallérozódó fiatal is a keretben. Javi Guerra, Cristhian Mosquera és Diego López rendszeren játszik a Valenciában, Benat Turrientes a Real Sociedadban lép pályára hétről hétre, Juanlu Sánchez a Sevilla alapembere, Dean Huijsen Kerkez Milos csapattársa a Bournemouthban, Samu Omorodion és Nico a Portót erősíti, míg Gabri Veiga az Al-Ahli futballistája.

„Reméljük, legalább egy pontot szerzünk Spanyolország ellen, s mindent megteszünk, hogy odaérjünk a csoport második helyére” – tette hozzá Gruber Zsombor.