Ki robban be? – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó-válogatottunk közvetlenül az Európa-bajnokság előtt 2021-ben és az idén is két felkészülési mérkőzést játszott, játszik. Három évvel ezelőtt Ciprus (1–0) és Írország (0–0) volt az ellenfél, most Dublinban ismét Írország, szombaton Debrecenben Izrael következik.

Valljuk be, több szempontból is kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint az előző kontinensbajnokság idején: egyrészt a Portugália, Franciaország, Németország trió masszívabb ellenfél volt, mint a jelenlegi Svájc, Skócia, Németország hármas. Másrészt noha Kalmár Zsolt most sem lehet ott a legjobbak között, az akkor ugyancsak sérült Szoboszlai Dominik viszont igen. Kétezerhuszonegyben a legnagyobb gondot az jelentette, vajon két sérült középpályásunk helyett ki léphet elő vezéregyéniséggé. Megjegyzem: az akkor a Dunaszerdahelyben játszó Schäfer András egyre jobb teljesítményt nyújtott, Marco Rossi négy Nemzetek Ligája-találkozón becserélte, ötödik meccsén, Ciprus ellen az ő góljával nyert a magyar válogatott – Schäfer lett a mérkőzés embere. Az Eb-n mindhárom csoporttalálkozón kezdett, s bár védekező középpályás, a németek ellen ő szerezte a második gólunkat (2–2).

Dublinban vélhetően kezd, s abban is biztos vagyok, az Eb-n húzóember lesz. De abban is bízom, a két felkészülési mérkőzésen felbukkan olyan futballistánk, aki berobban a nemzetközi mezőnybe. Csupán összehasonlításul: Schäfer András a kontinensbajnokságon (is) mutatott játéka miatt igazolhatott 2022 januárjában az Union Berlin együtteséhez.

Ám legyünk óvatosak, mert a házigazdák márciusban döntetlent játszottak Belgiummal (0–0), igaz, csoportellenfelünktől, Svájctól 1–0-ra kikaptak. Más kérdés, hogy az írek mindkét együttessel – s velünk is – cserélnének, hiszen a felsoroltakkal ellentétben nem lesznek ott Németországban. S nyilván buzog bennük a bizonyítási vágy, hogy fikarcnyival sem gyengébbek az Eb-résztvevőknél. Csupán példaként említem, az 1978-as argentínai vb előtt volt kellemetlen emlékünk: házhoz mentünk a pofonért, mert a tornáról lemaradó angolok 4–1-re lemostak minket a Wembley-ben… Persze az írekkel – és Dublinnal – kapcsolatban kellemes emlékeink vannak, 1993 májusában Puskás Ferenc szövetségi kapitányként 4–2-es győzelemre vezette együttesünket. Hamar István első válogatott meccsén a félidőben állt be és két gólt szerzett.

Biztatásul elég ennyi.

