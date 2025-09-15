Heti légiósprogram: magyarokkal rajtol a Bajnokok Ligája

SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Górnik Zabrze
Raków: Baráth Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Brommapojkarna
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Genclerbirligi
Rizespor: Mocsi Attila
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
SZEPTEMBER 16., KEDD
IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.30: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
SZEPTEMBER 17., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
19.00: SV Oberwart–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 1.30: New York City–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila
SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
Frankfurt: Fenyő Noah
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Middlesbrough–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–Genk II
Lommel: Vancsa Zalán
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Porto
Rio Ave: Nikitscher Tamás
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Aluminij–Maribor
Aluminij: Tanyi Barnabás
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
13.30: Liverpool–Everton
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Portsmouth–Sheffield Wednesday
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn Rovers–Ipswich Town
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
16.00: Plymouth Argyle–Peterborough
Plymouth: Szűcs Kornél
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Ahnasz–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Columbus Crew–Toronto FC
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps
SKC: Sallói Dániel
IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.45: Maccabi Bnei Raina–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Legia Warszawa
Raków: Baráth Péter
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Eintracht Braunschweig–Elversberg
Braunschweig: Szabó Levente
13.00: Hertha BSC–Paderborn
Hertha: Dárdai Márton
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Spezia–Juve Stabia
Spezia: Nagy Ádám
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Sepsi OSK–Campulung
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: FC Andorra–Mirandes
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Szakolca–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
20.30: Slovan Bratislava–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
18.00: Nafta Lendva–Jesenice
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Genclerbirligi–Eyüpspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Rapid Wien
GAK: Jánó Zétény
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Kortrijk–FC Bruges II
Kortrijk: Dénes Vilmos
Bruges II: Ostoici Stefan
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lorient
Le Havre: Loic Nego
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Pogon Szczecin–Lechia Gdansk
Pogon: Molnár Rajmund
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Superliga
17.15: CFR–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Selimbar–CSM Olimpia Szatmárnémeti
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
10.00: ASA Marosvásárhely–Ceahlaul
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel
SZERBIA
Szuperliga
18.00: Csukaricski–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Kocaelispor–Rizespor
Kocaelispor: Balogh Botond
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Kasimpasa–Fenerbahce
Kasimpasa: Szalai Attila
SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ
ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.10: Norrköping–AIK
AIK: Csongvai Áron
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Konyaspor
Galatasaray: Sallai Roland