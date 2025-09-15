Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: magyarokkal rajtol a Bajnokok Ligája

2025.09.15. 17:02
A profi élvonalbeli vagy másodosztályú bajnokságban szereplő magyar, illetve magyar válogatott vagy utánpótlás-válogatott légiósok heti tétmérkőzései.

 

 SZEPTEMBER 15., HÉTFŐ 

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Górnik Zabrze
Raków: Baráth Péter

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: AIK–Brommapojkarna
AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Genclerbirligi
Rizespor: Mocsi Attila
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

 SZEPTEMBER 16., KEDD

IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.30: Hapoel Petah Tikva–Maccabi Tel-Aviv
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

 

 SZEPTEMBER 17., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
21.00: Liverpool (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
19.00: SV Oberwart–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 1.30: New York City–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Samsunspor–Kasimpasa
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 SZEPTEMBER 18., CSÜTÖRTÖK

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Galatasaray (török)
Frankfurt: Fenyő Noah
Galatasaray: Sallai Roland

 

 SZEPTEMBER 19., PÉNTEK 

ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Middlesbrough–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: Lommel SK–Genk II
Lommel: Vancsa Zalán

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Porto
Rio Ave: Nikitscher Tamás

SZLOVÉNIA 
Prva Liga
17.30: Aluminij–Maribor
Aluminij: Tanyi Barnabás

 

 SZEPTEMBER 20., SZOMBAT

ANGLIA
Premier League
13.30: Liverpool–Everton
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
16.00: Portsmouth–Sheffield Wednesday
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn Rovers–Ipswich Town
Blackburn: Tóth Balázs
League One (III. osztály)
16.00: Plymouth Argyle–Peterborough
Plymouth: Szűcs Kornél

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Ahnasz–Anorthoszisz
Anorthoszisz: Kiss Tamás

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Columbus Crew–Toronto FC
Columbus: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: Sporting Kansas City–Vancouver Whitecaps
SKC: Sallói Dániel

IZRAEL
Ligat Ha’Al
18.45: Maccabi Bnei Raina–Hapoel Petah Tikva
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
19.00: Raków–Legia Warszawa
Raków: Baráth Péter

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
18.30: RB Leipzig–1. FC Köln
Leipzig: Gulácsi Péter, Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Eintracht Braunschweig–Elversberg
Braunschweig: Szabó Levente
13.00: Hertha BSC–Paderborn
Hertha: Dárdai Márton

OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
15.00: Spezia–Juve Stabia
Spezia: Nagy Ádám

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Sepsi OSK–Campulung
Sepsi: Sigér Dávid

SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
18.30: FC Andorra–Mirandes
Andorra: Yaakobishvili Antal, Yaakobishvili Áron

SZLOVÁKIA 
Niké Liga
18.00: Szakolca–Kassa
Kassa: Kovács Mátyás
20.30: Slovan Bratislava–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Redzic Damir, Tuboly Máté

SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
18.00: Nafta Lendva–Jesenice
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Genclerbirligi–Eyüpspor
Genclerbirligi: Csoboth Kevin

 

 SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Grazer AK–Rapid Wien
GAK: Jánó Zétény
Rapid Wien: Bolla Bendegúz

BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: Kortrijk–FC Bruges II
Kortrijk: Dénes Vilmos
Bruges II: Ostoici Stefan

FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
17.15: Le Havre–Lorient
Le Havre: Loic Nego

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Pogon Szczecin–Lechia Gdansk
Pogon: Molnár Rajmund

NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Eintracht Frankfurt–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
19.30: Borussia Dortmund–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

ROMÁNIA
Superliga
17.15: CFR–UTA Arad
UTA: Zsóri Dániel
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Selimbar–CSM Olimpia Szatmárnémeti
CSM Olimpia: Bontas Kristóf, Pintér Bence, Torvund Alexander
10.00: ASA Marosvásárhely–Ceahlaul
ASA: Demeter Zsombor, Major Sámuel

SZERBIA 
Szuperliga
18.00: Csukaricski–Topolya
Topolya: Mezei Szabolcs

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Kocaelispor–Rizespor
Kocaelispor: Balogh Botond
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Kasimpasa–Fenerbahce
Kasimpasa: Szalai Attila

 

 SZEPTEMBER 22., HÉTFŐ 

ROMÁNIA
Superliga
17.00: FK Csíkszereda–Metaloglobus Bucuresti
Csíkszereda: Babati Benjámin, Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton, Ferenczi János, Hegedűs János, Kaján Norbert, Kelemen Dávid, Nagy János, Pászka Lóránd, Szabó Bálint, Szalay Szabolcs, Végh Bence

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.10: Norrköping–AIK
AIK: Csongvai Áron

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Konyaspor
Galatasaray: Sallai Roland

 

Ezek is érdekelhetik