Télen végre megtört a jég – Smahulya Ádám jegyzete

KIMONDOTTAN IZGALMAS és mozgalmas volt magyar szempontból a minap lezárult téli átigazolási időszak. Van, amikor ez a periódus kicsit csendesebb, ezúttal viszont voltak említésre méltó klubváltások. A csütörtökön a Plzen ellen nagyszerűen védő Gróf Dávid visszatért a Ferencvároshoz, Giorgi Beridze az Újpesthez, Gruber Zsombort az MTK-nak, Pászka Lórándot Kecskemétre adta kölcsön az FTC. Kisebb meglepetésre Kady Borges is távozott az Üllői útról, Csongvai Áron Svédországba igazolt, Szappanos Péter pedig visszatért Paksra az Al-Fatehtól – hogy csak néhány transzfert említsünk.

A legjelentősebb téli váltás mégis Nikitscher Tamásé, és nem csak azért, mert így végre megtört a jég, és elmondhatjuk, hogy ugyanabban az idényben mind az öt elitligában pályára lépett magyar futballista. A Kecskeméti TE egymillió eurót kapott érte, és a válogatott is sokat profitálhat a váltásból, ami azonban igazán fontossá teszi ezt az átigazolást, hogy régóta nem volt példa arra, hogy egy itthon nevelkedő magyar labdarúgó az NB I-ből elitligába igazoljon úgy, hogy ott rendszeresen játéklehetőséget kap. Persze ott van Lisztes Krisztián, ám ő még nem mutatkozott be a Frankfurt első csapatában, Kosznovszky Márk egy meccset kapott anno a Parmában, és bár Horváth Krisztofernek is volt néhány meccse a Serie A-ban, egyrészt kevés, másrészt jóval azután, hogy Zalaegerszegről a SPAL-hoz került.

Legutóbb 2016-ban, a franciaországi Eb évében fordult elő, hogy magyar futballista az NB I-ből topligába ment, és ott rendszeresen játszott. Januárban Kleinheisler László igazolt a Videotontól a Werderhez és Balogh Norbert a DVSC-től a Palermóhoz, az Eb után pedig Nagy Ádám a Ferencvárostól a Bolognához, Sallai Roland a Puskás Akadémiától a Palermóhoz és Lang Ádám a Videotontól a Dijonhoz. Nikitscher Tamás máris túl van két spanyol élvonalbeli mérkőzésen, vasárnap minden bizonnyal a Sevilla ellen bizonyíthat, lapunk csütörtöki számában pedig azt is elmondta, hogy gyorsan megkedvelte a spanyol életstílust. Nagyon remélem, hogy a jövőben minél több magyar fiatalnak lesz lehetősége arra, hogy az NB I-ből topligába szerződjön, és megtapasztalja, milyen hétről hétre a legmagasabb szinten futballozni.

Ez ugyanis nem csak a válogatott szempontjából lenne fontos, egyúttal azt is jelentené, hogy emelkedett a magyar élvonal színvonala.



