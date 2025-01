Posztriválist kapott Tamás Márk a Sepsinél

A 29 éves játékos 2023 nyara óta a bolgár FC Krumovgradban futballozott, pályafutása javát azonban a spanyol harmadik vonalban töltötte, volt az Unión Molinense, a Torrevieja, a Muro, az Amorebieta, a Lleida Esportiu, a Logroñés és Numanica játékosa is. A másfél évre aláíró Simiccsel immár még belső védője van a Sepsinek, azonban a lejáró szerződésű Denis Ciobotariu legkésőbb nyáron elhagyja a csapatot – a játékos már alá is írt a Rapidhoz, és a két egyesület vezetése tárgyal az azonnali klubváltásáról is.

Simic a Sepsi ötödik igazolása az év kezdete óta, korábban Tamás Márk (Neftci Baku), Giovani Ghimfus (Concordia Chiajna), Sebastian Mailat (Suwon Bluewings) és Dorian Babunszki (Grasshoppers) szerződtetését jelentette be a szentgyörgyi klub. Ezen felül a téli szünetben a csapat rutinos játékosai közül Niczuly Roland, Branislav Ninaj és Cosmin Matei is szerződést hosszabbított, hozzájuk csatlakozott szombaton Florin Stefan: a 28 éves balhátvéd 2027 nyaráig lesz a Sepsi játékosa.