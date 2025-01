Koszta Márk: Kellenek a gólok, ez nemcsak a csapatnak, hanem nekem is fontos

Remek formában van Koszta Márk, a görög élvonalbeli Volosz magyar csatára: a 28 éves futballista az idényben kilenc gólnál (ebből hármat a Görög Kupában szerzett) és két gólpassznál jár, így csapata legeredményesebb játékosa. A korábbi kispesti labdarúgó januárban betalált az AEK Athén (2–4) és a PAOK ellen is (2–1), igaz, utóbbi gólját előbb öngólként jegyezték fel, de a görög liga végül neki könyvelte el.

„Az eddigi teljesítményem jó, de kiemelkedőnek nem mondanám, hiszen sohasem lehet teljesen elégedett egy játékos, mindig jobbra kell törekedni – mondta lapunknak Koszta Márk, a Volosz légiósa. – Ami a PAOK elleni gólt illeti: a jobbról érkező labdához én is és védő is hozzáért kissé, ilyenkor inkább a támadónak adják a gólt, szerencsére így történt most is. Óriási győzelmet arattunk a PAOK otthonában, igaz, a hazaiak több lehetőséget is elszalasztottak. A csapat erejét mutatja, hogy hátrányból nyertünk. A sikerünk akkor ért volna igazán sokat, ha múlt héten minimum egy pontot gyűjtünk az Athens Kallithea ellen, de kikaptunk kettő-nullára. Bosszantó vereség volt, hiszen így felzárkózott a riválisunk.”

A Volosz a 14 csapatos bajnokságban jelenleg a 11. helyen áll, négypontos távolságban követi a nyolcadik OFI-t – ez azért fontos, mert az ötödik és a nyolcadik pozíció között végzők az új lebonyolítás szerint a középházban végeznek, vagyis ez a biztos bennmaradást jelenti.

„Pénteken az előttünk lévő Atromitoszt fogadjuk, kulcsfontosságú lenne a győzelem, de szinte lehetetlen esélyeket latolgatni, annyira kiegyenlített a mezőny – folytatta Koszta Márk. – A célunk nem lehet más, mint a minél biztosabb bennmaradás, ezt pedig a legkönnyebben minimum a nyolcadik hely megszerzésével érhetnénk el, ebben az esetben a Konferencialigában való szereplésért is küzdhetnénk. Ennek kiharcolásában segítenék: kellenek a gólok, ez nemcsak a csapatnak, nekem is fontos. Egyértelmű, a csatárok esetében rendkívül fontos a statisztika, mert játszhatok jól, ha közben nem vagyok eredményes. Nem vagyok könnyű helyzetben, nagy a konkurenciaharc a csapatba kerülésért, például az AEK Athén elleni meccs előtt az Aszterasz és az OFI ellen is csak csereként léptem pályára. Fel van adva a lecke nekem!”

Koszta Márk magyar csapattársa, a kapus Kovács Dániel stabil kezdőnek számított, azonban a legutóbbi két bajnokin a kispadra szorult, kérdés, mikor küzdi vissza magát a pozíciójába. Koszta Márk elmondta, tavaly nyári átigazolása óta rengeteget segített neki honfitársa, így könnyebben illeszkedett be a csapatba.

„Amikor a Voloszhoz szerződtem, örültem, hogy magyar csapattársam van, jó viszonyban vagyunk, bármikor számíthattam rá – az ő posztján is nagy a csata, nyilván azért dolgozik, hogy visszakerüljön a kapuba. A várost megszerettem, Volosz nyugodt, tengerparti hely, szép kikötővel, remek éttermekkel. Meglátjuk, mit hoz a jövő, kétezerhuszonhat nyaráig köt szerződés a klubhoz, nekem egyelőre csak arra szabad figyelnem, hogy minél több gólt szerezzek, így segítsem a csapatot!”