Baráth Péter célja, hogy a Raków aktiválja a kivásárlási opciót

Az M1-nek nyilatkozott Baráth Péter, aki tavasszal is marad a lengyel Raków játékosa. A válogatott középpályás a Lengyelországban töltött egy évéről is beszélt.

„Az elmúlt napokban-hetekben lehetett arról olvasni, hogy maradok. Örülök is, hogy ez így sikerült. Az elmúlt évem nehézkesen indult, kisebb sérülésem volt, beteg is voltam, de nyáron történt egy edzőváltásunk, ami után még keményebben kezdtem el dolgozni, és ennek valamilyen szinten meg is lett az eredménye. Éreztem magamon a fejlődést, egyre több lehetőséget kaptam, amikor pedig játszottam, éltem a lehetőséggel, tehát mindenképp pozitívan élem meg, hogy maradtam.”

Baráth beszélt a czestochowai együttes nyáron kinevezett edzőjéről, Marek Papszunról is.

„Korábban már dolgozott a csapattal, sok játékost ismert, a keze alatt nőttek fel. Alapból egy kemény ember, aki szigorú, megköveteli keményen a munkát meccsen és edzéseken is. Az egész napunk úgy van felépítve, hogy nagyon figyel a késésekre, profi módon áll hozzá.”

Baráth jelenleg Marbellában edzőtáborozik a Rakówval.

„Nagyon nagy hangsúly van a felkészülésen, meg akarjuk nyerni a bajnokságot, játszani akarunk az európai kupasorozatban. Az egyéni célom, hogy még több lehetőséget kapjak. Azzal együtt remélem, hogy minél többször a kezdőbe kerülök, és hogy újra meghívjanak a válogatottba.”

És hogy mik a további céljai?

„A kölcsönszerződés végén van egy vételi opció, amit, ha stabil leszek, használna a klub. Ez mindenképpen a céljaim között szerepel.”